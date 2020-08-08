الذهب يكسر سلسلة صعود تاريخية.. والأوقية تتراجع من أعلى مستوى لها

القاهرة- وكالات:

تراجعت أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية جلسة أمس.

وهوت أسعار الذهب بنسبة 1.36% لتسجل 2035 دولارًا للأوقية بعد أن كانت قد لامست مستوى 2075 دولارًا للأوقية خلال جلسة تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

واليوم وغدًا عطلة رسمية بالبورصات العالمية.