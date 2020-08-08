الذهب يكسر سلسلة صعود تاريخية.. والأوقية تتراجع من أعلى مستوى لها
09:16 ص السبت 08 أغسطس 2020
القاهرة- وكالات:
تراجعت أسعار الذهب العالمية من أعلى مستوى لها على الإطلاق بنهاية جلسة أمس.
وهوت أسعار الذهب بنسبة 1.36% لتسجل 2035 دولارًا للأوقية بعد أن كانت قد لامست مستوى 2075 دولارًا للأوقية خلال جلسة تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.
واليوم وغدًا عطلة رسمية بالبورصات العالمية.
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