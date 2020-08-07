الدولار يعاود التراجع مقابل الجنيه خلال أسبوع
كتبت – شيماء حفظي:
عاود سعر صرف الدولار، تراجعه مقابل الجنيه، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.
وسجل الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس، 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع مقابل 15.92 جنيه للشراء و16.02 جنيه للبيع الخميس الماضي.
وكان مسؤولون في شركات صرافة، قالوا لمصراوي، إن أسعار الدولار تتراجع مقابل الجنيه، نتيجة انخفاض الطلب على العملة الأجنبية، وزيادة معدلات البيع من العملاء.
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