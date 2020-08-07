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صناديق المؤشرات اشترت "ذهبًا" بقيمة 10 مليارات دولار في يوليو

11:24 ص الجمعة 07 أغسطس 2020
صناديق المؤشرات اشترت "ذهبًا" بقيمة 10 مليارات دولار في يوليو

سبائك ذهبية

القاهرة – وكالات:

قال مجلس الذهب العالمي، أمس الخميس إن صناديق المؤشرات زادت حيازاتها من الذهب للشهر الثامن على التوالي في يوليو، وذلك بمقدار 166 طنا قيمتها 10 مليارات دولار، ما ساهم في صعود الأسعار إلى مستويات قياسية، بحسب وكالة رويترز.

ويشتري المستثمرون الذهب بأحجام ضخمة بحثا عن أصل سيحافظ على قيمته وسط اضطرابات الأسواق الناتجة عن فيروس كورونا ما رفع سعر المعدن 35% هذا العام.

اخترق الذهب هذا الأسبوع حاجز الألفي دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى ويرى محللون كثيرون أنه مرشح لمزيد من الصعود.

وجمعت صناديق المؤشرات، التي تكنز الذهب نيابة عن المستثمرين، 899 طنا من المعدن بين يناير ويوليو، بما يقارب خُمسي إجمالي المعروض العالمي على مدى تلك الفترة، وفقا لمجلس الذهب.

ويتجاوز ذلك الرقم وبفارق كبير أي زيادة سنوية سابقة في حيازات صناديق المؤشرات ويصل بإجمالي ما في جعبتها إلى 3785 طنا قيمتها 239 مليار دولار، بحسب المجلس.

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