مشتريات محلية وعربية تصعد بالبورصة 1% بنهاية تعاملات آخر الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.06%، مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 10817 نقاط، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.57%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 0.63%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة بلغت 53.9 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة بلغت 33.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع بقيمة بلغت 87.4 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.79% مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 10704 نقطة.