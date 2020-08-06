وزير قطاع الأعمال يستعرض استراتيجية تطوير "مصر الجديدة للاسكان"

كتبت – شيماء حفظي:

اجتمع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع مجلس إدارة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بتشكيله الجديد، بحضور المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وقال بيان لوزارة قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، إن الاجتماع تناول مناقشة الاستراتيجية المقترحة من مجلس الإدارة بشأن تطوير شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتي تضمنت عدة محاور.

وتشمل محاور التطوير، تطوير محفظة الأراضي الضخمة في هليوبوليس الجديدة وهليوبارك، وتعظيم استغلال الأصول العقارية المملوكة للشركة والمتمركزة في منطقة الكوربة، وحسن استغلال حديقة الميريلاند ومبنى غرناطة التاريخي.

وتضمنت الاستراتيجية كذلك خطة إعادة الهيكلة الإدارية للشركة، ورسم صورة جديدة للشركة تتناسب مع تاريخها وعراقتها، بحسب البيان.

وأشاد الوزير بالاستراتيجية المقترحة وجهود مجلس الإدارة في إعدادها، وطلب سيادته إجراء بعض التعديلات وإعادة العرض في غضون أسبوعين ليتم الإفصاح عن الاستراتيجية في مؤتمر صحفي.