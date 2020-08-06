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أوراسكوم للتنمية: طائرة ذات مقعدين سقطت في مطار الجونة ومصرع طياريها

01:19 م الخميس 06 أغسطس 2020
أوراسكوم للتنمية: طائرة ذات مقعدين سقطت في مطار الجونة ومصرع طياريها

تحطم طائرة شراعية خاصةً في الجونة

القاهرة- مصراوي:

قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر المالكة لمنتجع الجونة المطل على البحر الأحمر في مدينة الغردقة في بيان مقتضب اليوم الخميس حصل عليه مصراي، إن طائرة سعة اثنين راكب ارتطمت بالأرض أثناء طيرانها فوق مهبط الجونة مما أدى إلى تهشم الطائرة ومصرع طياريها الاثنين.

وكان باسم عبدالكريم، المستشار الإعلامي لوزير الطيران المدني، قال إن طائرة تابعة لشركة Air man sky sports للرياضات الجوية وهي من طراز "أبولو فوكس" وتحمل حروف تسجيل SUBTO ذات المقعدين قد تعرضت لحادث على ممر الهبوط بمطار الجونة، حيث كانت تقوم برحلة تجريبية.

وبحسب البيان الصادر اليوم، أسفر الحادث عن مصرع قائدي الطائرة وهما الطيار أكرم الحصري، والطيار محمد سعيد، وقررت الوزارة تشكيل لجنة مختصة من الإدارة المركزية لتحقيق الحوادث بوزارة الطيران للتوجه لموقع الحادث للمعاينة الأولية والوقوف على أسباب الحادث.

أوراسكوم للتنمية مصرع طيارين تحطم طائرة الجونة

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