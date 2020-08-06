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أسعار الذهب في مصر تواصل التحليق.. والجرام يصعد 46 جنيهًا خلال 3 أيام

12:57 م الخميس 06 أغسطس 2020
أسعار الذهب في مصر تواصل التحليق.. والجرام يصعد 46 جنيهًا خلال 3 أيام

مشغولات ذهبية

كتبت- شيرين صلاح:

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلي صعودها لليوم الثالث على التوالي، خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث زاد الجرام بنحو 3 جنيهات، مقارنة بمستواه أمس، مسجلا ارتفاعا بقيمة 46 جنيهًا في آخر 3 أيام.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 923 جنيهًا مقابل 920 جنيهًا بنهاية تعاملات أمس؛ ليبلغ بذلك مستوى قياسيًا جديدًا.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 791 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1055 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7384 جنيهًا.

وعالميًا، ارتفع سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 9.8 دولار بنسبة 0.48%، حيث سجل السعر نحو 2048 دولارًا في 12:8 ظهرا بتوقيت القاهرة في مستوى قياسي جديد، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في مصر ارتفعت بنحو 30 جنيهًا للجرام الواحد بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، و13 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأول الثلاثاء.

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