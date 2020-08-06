الاتحاد للطيران بأبوظبي تخسر 758 مليون دولار بالنصف الأول من العام
القاهرة – مصراوي:
أعلنت الاتحاد للطيران بأبوظبي اليوم الخميس عن تكبد خسارة قدرها 758 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، إذ انخفضت حركة الركاب بنحو 60% بسبب فيروس كورونا.
وقالت شركة الطيران في بيان إنها نقلت 3.5 مليون راكب في الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو مقارنة مع 8.2 مليون في نفس الفترة قبل عام.
وتستأنف الاتحاد للطيران بشكل تدريجي رحلاتها الاعتيادية والمنتظمة لنقل الركاب منذ يونيو بعد أن علقت تلك الرحلات في مارس.
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