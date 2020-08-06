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الذهب يواصل ارتفاعه عالميا والأسعار تلامس مستويات قياسية جديدة

10:59 ص الخميس 06 أغسطس 2020
الذهب يواصل ارتفاعه عالميا والأسعار تلامس مستويات قياسية جديدة

الذهب يواصل ارتفاعه عالميا

القاهرة – وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب صوب مستويات قياسية مرتفعة اليوم الخميس إذ عصفت بيانات أمريكية ضعيفة للوظائف بالدولار وعززت المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد العالمي الذي تضرر جراء الجائحة.

ويبعد الذهب في الأسعار الفورية بفارق ضئيل عن أعلى مستوياته على الإطلاق والذي لامسه في الجلسة السابقة، وارتفع 0.6% إلى 2051.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8% إلى 2064.60 دولار.

وقال هارشال باروت الباحث الاستشاري المعني بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس ”هناك مخاوف حقيقية بشأن ما إذا كان التعافي الاقتصادي العالمي سيستمر مع تواصل ارتفاع الإصابات في الولايات المتحدة“.

وأضاف ”تلك المخاوف زادت حاليا، مما يثير شكوكا في أنه أيا كان التعافي الذي شهدناه في الشهرين الماضيين فإنه لن يستمر مما أدى إلى شراء الملاذات الآمنة بصفة عامة، كما أن توقعات التضخم بدأت تنتعش مجددا“.

ويحذر صانعو السياسات في البنك المركزي الأمريكي من أن الجائحة ستواصل إلحاق الضرر بالاقتصاد الأمريكي، مع تجاوز حالات الإصابة في البلاد 4.7 مليون.

ودفعت التوقعات القاتمة مؤشر الدولار لأدنى مستوى في أكثر من عامين، فيما أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن نمو عدد العاملين في القطاع الخاص بالولايات المتحدة تباطأ بشدة الشهر الماضي.

وارتفع الذهب ما يزيد عن 34% منذ بداية العام الجاري إذ أنه يُعتبر أصلا يجب أن يحتفظ بقيمته بينما تؤدي الجائحة وطباعة البنوك المركزية لأموال في تآكل قيمة الأصول الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 2.5% إلى 27.69 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى منذ أبريل 2013.

وارتفع البلاتين 0.7% إلى 973.52 دولار وصعد البلاديوم 0.1% إلى 2183.52 دولار.

أسعار الذهب

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