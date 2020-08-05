مراوح وملابس.. منصات التجارة الإلكترونية تطلق تخفيضات عروض الصيف

كتب- علاء حجاج:

بدأت شركات التجارة الإلكترونية في إطلاق عروض الصيف الحالي بتخفيضات على أسعار المنتجات بنسب تتراوح بين 14 و62%، وذلك على الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية.

ويأتي ذلك بعد انتهاء هذه الشركات من إطلاق عروض عيد الأضحى في محاولات مستمرة منها لدفع مبيعاتها للنمو عبر عروض تخفيض الأسعار.

وتأمل شركات التجارة الإلكترونية في استمرار الأداء الذي حققته خلال النصف الأول من العام الجاري والذي قد يعتبر الأفضل لهذه المنصات على المستوى المحلي والعالمي منذ سنوات، وذلك مع مساهمة تفشي جائحة كورونا وإجراءات التباعد الاجتماعي التي اتخذتها حكومات الدول في زيادة الإقبال على الشراء أونلاين سواء في مصر أو خارجها.

وأطلقت منصة جوميا قسما خاصا بتجهيزات المصايف تحت اسم "بيت المصيف" وذلك بتخفيضات تتراوح بين 20% و50%، وتنوعت الأجهزة المطروحة بتخفيض في هذا القسم ما بين مراوح، ومكيفات، ومبردات مياه، وشوايات، وغيرها من أجهزة المطبخ الصغيرة، وبعض أثاث الحدائق.

وكذلك خصصت "جوميا" قسما لبيع منتجات المصايف مع إتاحة التوصيل للساحل الشمالي، وطرحت منتجات بخصومات تتراوح بين 17 و62%، وتنوعت المنتجات المعروضة ما بين فساتين، وصنادل، ومنتجات الوقاية من الشمس، والنظارات الشمسية، والإكسسوارات.

من جانبه، طرح موقع نون للتجارة الإلكترونية عروضا مخفضة على الملابس، والأجهزة الإلكترونية بمناسبة فصل الصيف، حيث أطلقت قسما تحت اسم "صنادل الصيف"، وطرحت الشركة من خلال هذا القسم تخفيضات تراوحت بين 14% و47%، وكذلك أطلقت الشركة عروضا مخفضة على الأجهزة الإلكترونية وصلت حتى 60%.

كما خصص موقع "راية شوب" قسما بعروض مخفضة تحت اسم "فصل الصيف" بتخفيضات على المنتجات وصلت إلى 50%، وتنوعت المنتجات المعروضة ضمن قسم التخفيضات ما بين ثلاجات ومكيفات ومبردات مياه وألعاب إلكترونية، كما أتاحت الشركة التقسيط بدون مقدم وبدون فوائد على بعض المنتجات ضمن عروض الصيف.