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ارتفع بـ "الإسكندرية".. أسعار الدولار مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

04:23 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
ارتفع بـ "الإسكندرية".. أسعار الدولار مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

دولار

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية، مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

ارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار بنك الإسكندرية

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