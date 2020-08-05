رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع المحافظ تعزيز فرص الاستثمار بالإسماعيلية

كتب- مصطفى عيد:

بحث محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، خطط تنمية وتطوير المنطقة الحرة العامة بالمحافظة، وسبل دعم المستثمرين والمشروعات المتواجدة بالمنطقة والوضع التنفيذي لها.

كما بحث الجانبان، خلال زيارة عبد الوهاب للمحافظة، سبل تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظة الإسماعيلية بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية، وفقا لبيان من هيئة الاستثمار اليوم الأربعاء.

وقال محمد عبد الوهاب إن محافظة الإسماعيلية تعتبر من المحافظات الواعدة الجاذبة للاستثمار بجميع قطاعاته التنموية والاستثمارية خاصة أنها جزء من إقليم قناة السويس الذي يحظى بأولوية كبرى في خطة تنمية الاقتصاد المصري.

وقام عبد الوهاب، خلال الزيارة، بتفقد العمل بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة الإسماعيلية، مشددا على استمرار العمل بأعلى كفاءة مع مراعاة التدابير الوقائية، خاصة وأن المنطقة الحرة العامة بمحافظة الإسماعيلية من المناطق التي تشهد توسعات كبيرة خلال الوقت الراهن.

وفي ختام الزيارة أجرى محمد عبد الوهاب جولة تفقدية لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية لرفع كفاءة البنية التحتية داخل المنطقة الحرة العامة والتي تتضمن أعمال رصف الطرق وإنشاء حزام أخضر للمنطقة.

كما تفقد عبد الوهاب عددا من الشركات بالمنطقة الحرة العاملة في قطاع الملابس الجاهزة وصناعة أجهزة التحاليل الطبية، وتابع حالة سير العمل بهذه الشركات، وتأكد من استمرار العمل بإجراءات الوقاية اللازمة للحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، والالتزام بكافة التدابير الصحية والاشتراطات البيئية.

ووجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الشركات والكيانات العاملة بالمنطقة بتحقيق التوازن بين الحفاظ على استمرار الإنتاجية واتخاذ كافة الإجراءات والاشتراطات الصحية والبيئية.