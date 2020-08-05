تراجع أسعار السكر في الأسواق بسبب وفرة المعروض وانخفاض الطلب

كتبت- شيرين صلاح:

قال متعاملون بسوق السكر بمصر، لمصراوي، إن أسعار السكر شهدت تراجعا في الأسواق خلال الفترة الماضية، نتيجة وفرة المعروض وتراجع الطلب على الشراء من المواطنين.

وقال حسن الفندي، عضو شعبة السكر باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار السكر شهدت تراجعا بنحو 400 جنيه للطن الواحد خلال الفترة الماضية.

وتراجع سعر طن السكر إلى 6600 جنيه مقابل 7 آلاف جنيه في الأسواق قبل شهر، وفقا للفندي.

وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة البقالة بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن سعر كيلو السكر بالأسواق تراجع تدريجيا إلى بين 7 جنيهات و7.5 جنيه مقابل بين 8 و10 جنيهات.

وأرجع حسن الفندي تراجع الأسعار إلى وفرة المعروض من السكر، بالإضافة إلى تراجع الطلب من قبل المواطنين على الشراء خلال الفترة الماضية.

وبحسب حسن الفندي، لم تساعد عودة العمل بالمقاهي والمطاعم مرة أخرى في الفترة الأخيرة في تحريك الطلب على السكر بالأسواق.

وقررت الحكومة عودة العمل بالمقاهي والمطاعم مرة أخرى بطاقة استيعابية 25% خلال آخر أسبوع من يونيو الماضي، ثم قررت في منتصف يوليو زيادة الطاقة الاستيعابية للعمل بها إلى 50%.

وذكر كاسب، أنه كان من المتوقع زيادة أسعار السكر مع قرار الحكومة بوقف الاستيراد لمدة 3 أشهر، ولكن حدث العكس نتيجة تراجع الإقبال على الشراء ووفرة المخزون.

وأصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً في الرابع من يونيو الماضي بحظر استيراد السكر الأبيض لمدة 3 أشهر، باستثناء ما يتم استيراده كمستلزم إنتاج للصناعات الدوائية شريطة صدور موافقة من الجهة المختصة بوزارة الصحة والسكان.

ونص القرار على عدم السماح باستيراد السكر الخام لمدة 3 أشهر أيضاً، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيري التجارة والصناعة والتموين والتجارة الداخلية .

ويبلغ حجم استهلاك مصر من السكر بين 3 و3.2 مليون طن سنوياً منها 2.4 مليون طن إنتاج محلي، ويتم تعويض الفارق من الاستيراد، بحسب ما قاله وزير التموين علي المصيلحي.