أرباح "مدينة نصر للإسكان" تتراجع في النصف الأول.. وقفزة بقيمة التعاقدات

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أنها حققت انخفاضا في صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وقالت الشركة إنها حققت صافي ربح مجمع 482 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل 511 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ويأتي ذلك رغم ارتفاع إيرادات الشركة المجمعة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى نحو 1.3 مليار جنيه مقابل نحو 1.09 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 21%.

وذكرت الشركة أن قيمة التعاقدات والحجوزات خلال النصف الأول من العام الجاري ارتفعت إلى 3.7 مليار جنيه مقابل 2.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2019، بنسبة زيادة 83%.

وأرجعت الشركة ذلك إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بمشروع "سراي"، بالإضافة إلى بيع قطعة أرض لإقامة مشروع سكني بتاج سيتي.

وقالت الشركة إنها نجحت في تسجيل تعاقدات وحجوزات بمشروع "سراي" بقيمة 2.038 مليار جنيه في النصف الأول من عام 2020، مقابل 767 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة 165.7%.

ويقع مشروع "سراي" في القاهرة الجديدة على مقربة من العاصمة الإدارية الجديدة، ويقدم مزيجا بين أنماط الحياة في الضواحي والمدن، وفقا للبيان.

وأضافت الشركة أنها رصدت تعاقدات وحجوزات في مشروع "تاج سيتي" بقيمة 363 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 569 مليون جنيه في نفس الفترة من عام 2019 بنسبة تراجع 36.2%.

وأرجعت الشركة التراجع في تعاقدات وحجوزات "تاج سيتي" إلى عدم وجود طروحات بيعية جديدة، ولتركيز الشركة على مشروع "سراي" في النصف الأول من العام الجاري.

ويعد مشروع "تاج سيتي" مجتمعا سكنيا متكاملا في وسط القاهرة على مساحة حوالي 3.5 مليون متر مربع، ويضم مساحات خضراء واسعة، وتبلغ قيمته الإجمالية حوالي 100 مليار جنيه.

وحققت الشركة قيمة تعاقدات وحجوزات بنحو 226 مليون جنيه بمشروع "تاج سلطان" خلال النصف الأول من عام 2020 مقابل 96 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 135.4%.

كما حققت الشركة تعاقدات وحجوزات على أراضٍ بقيمة 1.145 مليار جنيه في النصف الأول من العام الجاري مقابل 6 ملايين جنيه فقط خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيان.

وتقوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بتطوير 8 مشروعات/ مراحل رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى، حيث تضم هذه المشروعات أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراحل الإنشاء والتصميم.

وقال أحمد الهيتمي، العضو المنتدب للشركة، إن شركته في ظل الظروف الصحية غير المسبوقة حاليا تواصل العمل الجاد للوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء سواء بالنسبة لمواعيد تسليم الوحدات أو تقديم منتجات مبتكرة للسوق.

وأضاف قائلا: "نحن مستمرون في تطوير وابتكار المنتجات التي نقدمها لعملائنا للحفاظ على ريادة الوحدات السكنية والتجارية التي نطرحها للعملاء بالمستويات الراقية في كلا المشروعين (سراي وتاج سيتي) اللذين يتمتعان بمواقع استراتيجية متميزة، كما أننا نتطلع لبدء طروحاتنا خارج القاهرة قريبا".