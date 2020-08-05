بنك ناصر يخفض سن شراء شهادة "رد الجميل" إلى 60 عاما

كتبت- ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تقرر خفض سن المتقدم المتاح له شراء شهادة "رد الجميل" التي يقدمها بنك ناصر، إلى 60 عاما بدلا من 65 عاما من قبل.

وأضافت الوزيرة أن ذلك يأتي في إطار دور البنك الاجتماعي واهتمامه بكافة فئات المجتمع وخاصة كبار السن من ذوي الفضل، وتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي طرحت شهادة "رد الجميل" لأول مرة في الثالث من أكتوبر عام 2018، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، وذلك لكبار السن أكثر من 70 عاما بعائد 17% لمدة عام.

وفي نفس التاريخ في عام 2019 قرر البنك تخفيض سن الشهادة إلى 65 عاما بدلا من 70 عاما، وتعديل دورية الصرف بدلا من سنوية فقط إلى شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية أو سنوية بعائد يتراوح بين 15 و16%.

وبحسب بيان اليوم، قال محمد عشماوي نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب له، إن قيمة الوديعة تبدأ من 1000 جنيه ومضاعفتها، ويصل عائدها إلى 15.5% سنويا، و15% شهريا، وتقرر أن يتم زيادة الحد الأقصى للشراء ليصل إلى 2 مليون جنيه للشخص الواحد.

وأضاف أنه يتم احتساب العائد من اليوم التالي للإيداع، ويمكن التمويل بضمانها بشروط ميسرة وفقا للقواعد التي يقرها البنك، كما يمكن استردادها بعد ستة أشهر من تاريخ إصدارها.

وعن شروط الحصول على الشهادات الادخارية للبنك، أوضح عشماوي أن الشهادات المطروحة تقدم بشروط بسيطة تشمل البطاقة الشخصة، والرقم التأميني، وتعتبر عائد الشهادة هي الأعلى في السوق المصرفي، وفقا للبيان.

وأكد عشماوي أن بنك ناصر الاجتماعي مكلف سياسيا واجتماعيا كونه مؤسسة مالية تربط بين العمل الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد، وحرصا من البنك على الاهتمام بكافة فئات المجتمع.

وذكر أن البنك يضع حقوق كبار السن على رأس أولوياته وذلك بتقديم الخدمات والتسهيلات كافة التي من شأنها توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم بما يحقق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأشارت نيفين القباج إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لفئة كبار السن وتسعى جاهدة إلى تقديم كل ما من شأنه أن يعزز مكانتهم في المجتمع، وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم، باعتبارهم شريحة أساسية ومهمة في المجتمع لها مكانتها الكبيرة والمتميزة على مختلف المستويات.

وأوضحت أن أصحاب المعاشات أو من يدخل في هذا السن لا يكون لديهم قدرة كبيرة على الاستثمار، ويكون لديهم رغبة أكبر في الادخار، لذلك تم تخصيص هذه الفئة بشهادة "رد الجميل" التي لاقت إقبالًا كبيرًا من خلال فروع البنك الـ93 المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.