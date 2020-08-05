أوراسكوم للاستثمار: انتهاء المفاوضات مع الديار القطرية بشأن "سيتي جيت"

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، انتهاء المفاوضات بينها وبين شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري، وشركة بوابة الشرق مصر للتنمية العقارية.

وكانت المفاوضات تدور حول استحواذ شركة أوراسكوم للاستثمار على حصة في شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية المالكة لمشروع "سيتي جيت".

وقالت شركة أوراسكوم في بيان أرسلته للبورصة اليوم الأربعاء، إن المهلة الزمنية التي حددها الأطراف للانتهاء من التفاوض انتهت دون الحصول على الموافقات المسبقة اللازمة للتوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين.

وكانت شركة أوراسكوم للاستثمار قالت، في أكتوبر الماضي، إنها تدرس إبرام صفقة مع شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بشأن مشروع "سيتي جيت"، بعد تحديد ودراسة الجدوى الاستثمارية للعديد من الفرص، وأنها تجري مفاوضات للوصول إلى شكل للصفقة مرضي للطرفين.

وأضافت وقتها أنها تشترط لإتمام الصفقة الحصول على موافقة مسبقة من الجهات الحكومية المختصة على تغيير هيكل الملكية ومد فترة استكمال المشروع نظير رسوم إدارية وشروط مرضية، بالإضافة إلى التوصل إلى تسوية نهائية في النزاع الناشئ بين الديار القطرية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حول الرسوم الإدارية الخاصة بتغيير هيكلة الملكية.

ودخلت شركة الديار القطرية فى نزاع مع هيئة المجتمعات العمرانية حول أرض مشروع "سيتي جيت" منذ ستة أعوام تقريبا،على خلفية مطالب من الهيئة بسداد مستحقات على الشركة بقيمة 1.379 مليار جنيه تمثل رسوم تغيير هيكل ملكية الشركة بخلاف عدم الالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ.

وتوقفت أعمال مشروع سيتي جيب منذ مايو 2015 على خلفية المنازعات القائمة بين شركة الديار القطرية، وهيئة المجتمعات العمرانية، مما اضطر الشركة إلى إعادة مقدمات الحجز للعملاء المتعاقدين على وحدات بالمرحلة الأولى للمشروع.

وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الشهر الماضي، بإلغاء قرار اللجنة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتغريم شركة "بوابة الشرق" التابعة لشركة الديار القطرية 1.379 مليار جنيه رسوم تغيير الاسم طبقاً للمادة 22 من اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.