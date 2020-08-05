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استئناف العمل بمركز البريد في مطار القاهرة بعد توقف 4 شهور

12:08 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
استئناف العمل بمركز البريد في مطار القاهرة بعد توقف 4 شهور

كتب- علاء حجاج:

تفقد شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة الدولي للاطمئنان على انتظام حركة سير العمل بالمركز بعد توقف دام لأكثر من 4 شهور وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الهيئة القومية للبريد لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الهيئة القومية للبريد إن مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات أصبح مستعداً لاستقبال الشحنات والبعائث البريدية من جميع الدول وذلك بعد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الأمنية الأساسية المادية والعملية المطبقة على المرافق الحيوية، بالإضافة إلى المتطلبات الأساسية لتأمين عمليات نقل البريد الدولي بالاعتماد على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح فاروق أن مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات معتمد دوليا لتقديم كافة خدمات التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرسال واستقبال جميع البعائث الصادرة من مصر والواردة إليها من كافة دول العالم عبر البريد المصري.

وأشار إلى أن المركز يعزز من التعاون مع الدول الأفريقية من خلال تسهيل عمليات تقديم خدمات التجارة الإلكترونية لهم حيث أن المركز يعمل على تجميع وإعادة توجيه طرود التجارة الإلكترونية الواردة من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا والصين وتصديرها إلى الدول الأفريقية وذلك لتسهيل عمليات التسوق الإلكتروني للعملاء في تلك الدول بجودة عالية وأسعار تنافسية.

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مطار القاهرة الهيئة القومية للبريد البريد المصري

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