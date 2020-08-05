مستوى تاريخي جديد لأسعار الذهب في مصر.. والجرام يقفز 20 جنيها

كتبت- شيرين صلاح:

قفزت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام بنحو 20 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بمستوياتها بتعاملات مساء أمس.

وبحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات اليوم إلى 910 جنيهات مقابل 890 جنيها، بنهاية تعاملات أمس.

وسجل سعر الجرام عيار 18 نحو 780 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1040 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7280 جنيها.

وعالميا، ارتفع سعر أوقية الذهب خلال تعاملات اليوم بنحو 15.2 دولار بنسبة 0.76%، حيث سجل السعر نحو 2034 دولار في العاشرة و53 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة في مستوى قياسي جديد، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الذهب في السوق المحلي قفزت بتعاملات مساء أمس الثلاثاء نحو 13 جنيها دفعة واحدة، مقارنة بتعاملات الصباح.