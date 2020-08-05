الملا يبحث مع وزيرة الطاقة القبرصية تحويل منتدى غاز شرق المتوسط لمنظمة دولية

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول، عبر الفيديو كونفرانس، مع ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة القبرصية، علاقات الشراكة بين البلدين في مجال البترول والغاز الطبيعي، وآليات التعاون الجاري في هذا الصدد تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، وفي ضوء علاقات الصداقة والروابط القوية التي تجمع بين البلدين.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأربعاء، استعرض الوزيران، خلال اللقاء، الإجراءات الخاصة بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى مستوى منظمة دولية حكومية تسهم في تحقيق الاستفادة الكاملة لدولها الأعضاء من موارد الغاز التي تزخر بها منطقة شرق المتوسط لجني المنافع المشتركة وتحقيق رفاهية الشعوب.

كما استعرض الجانبان نتائج عمل اللجنة الاستشارية ومجموعة العمل رفيعة المستوى لدول المنتدى التي شهدت زخما كبيرا خلال الأشهر الأخيرة للانتهاء من التكليفات والمهام الموكلة إليها بالرغم من الظروف العالمية غير المسبوقة وتحديات جائحة فيروس كورونا المستجد، بحسب البيان.

واتفق الوزيران على عقد اجتماع جديد خلال الأسبوعين المقبلين لمجموعة العمل رفيعة المستوى بمنتدى غاز شرق المتوسط لاستكمال الإجراءات الخاصة بالمنتدى.

وناقش الجانبان أيضا موقف الإعداد لإقامة خط أنابيب بحري مباشر بين البلدين والذي تم توقيع اتفاق حكومي بشأنه لنقل الغاز الطبيعي من حقل أفروديت القبرصي وإعادة تصديره عبر مصر، حيث أكد الوزيران استمرار التنسيق الجاري بين المسئولين في البلدين في هذا الشأن، ومتابعة انتهاء الإجراءات الخاصة بالجانب القبرصي من أجل البدء في التنفيذ.

وأكد طارق الملا أن شراكة مصر مع قبرص تهدف لتحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين في مجال الغاز الطبيعي لاستغلال المقومات المتاحة من موارد غازية وبنية تحتية متميزة وصولا لتحقيق المنافع المشتركة وتعظيم استغلال تلك المقومات.

وأشار إلى أن مصر تستهدف تعظيم الاستغلال الاقتصادي لبنيتها التحتية في مجال الغاز من خطوط ومجمعات استقبال الغاز الطبيعي وإسالته وتصديره على ساحل البحر المتوسط واستثمار طاقتها الاستيعابية الكبيرة خاصة أن مجمعات إسالة الغاز تعد ميزة نسبية تتمتع بها مصر.

وقال الملا إن تعزيز الشراكة بين مصر وقبرص لاستغلال غاز شرق المتوسط سيلعب دورا مهما لتحقيق استراتيجية مصر كمركز محوري للطاقة.

وأعربت الوزيرة القبرصية عن تقديرها للدور المحوري لمصر في دفع عملية التعاون لاستغلال الغاز الطبيعي المكتشف بمنطقة شرق المتوسط، وتحقيق تكامل اقتصادي بين الدول في مجال الغاز، مؤكدة تطلع قبرص إلى دعم ومواصلة التعاون الوثيق مع مصر من أجل تحقيق المنافع المشتركة للبلدين وتحقيق التنمية والازدهار في المنطقة.

وتقدم طارق الملا بالتهنئة لنظيرته القبرصية على توليها مسئولية حقيبة الطاقة في بلادها الشهر الماضي، حيث يعد هذا اللقاء هو الأول في أعقاب تسلم الوزيرة لمنصبها.