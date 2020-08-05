معيط: يمكن للمواطن استخدام دعم بطاقة التموين في مبادرة "مايغلاش عليك"

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن هناك تيسيرات جديدة لحاملي البطاقات التموينية في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهلهم، والإسهام الفعَّال في تلبية احتياجاتهم، وزيادة فرص استفادتهم من الخصومات المقررة على السلع المعمرة وغير المعمرة.

وأضاف الوزير، أنه سيتم كل شهر السماح لأصحاب البطاقات التموينية باستخدام الرصيد النقدي غير المستخدم لديهم من الدعم الشهري ونقاط الخبز ببطاقاتهم في شراء السلع المعمرة وغير المعمرة التي تعرضها الشركات والصنَّاع والتجار في المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "ما يغلاش عليك" التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر الوزير أن أصحاب البطاقات التموينية يستطيعون الاستفادة من هذه المزايا الجديدة اعتبارًا من هذا الشهر.

وكانت الحكومة أتاحت خصومات إضافية ضمن هذه المبادرة، التي انطلقت يوم الأحد قبل الماضي، لأصحاب البطاقات التموينية بنسبة 10% من سعر السلعة (بخلاف خصم الصناع أو التجار والذي يصل إلى 20% في المتوسط)، على أن يكون الحد الأقصى للاستفادة بالخصم الإضافي 200 جنيه للفرد وألف جنيه لكل بطاقة تموينية.

وقالت وزارة المالية إن هذا الخصم يأتي على النحو الذي يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بدعم محدودي الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

وأشار معيط إلى أن الحكومة بمختلف أجهزتها تتكاتف جهودها لإنجاح المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري، التي تسمح بالشراء الإلكتروني، بما يتلاءم مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن هناك إقبالاً من المواطنين على الاستفادة من الخصومات المقررة في هذه المبادرة سواءً من خلال الشراء المباشر أو الشراء عبر الموقع الإلكتروني: أضغط هنا .

وقال محمد عبد الفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة، إنه ليس للمبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري أي علاقة بإجراءات تنقية البطاقات التموينية التي تخضع لقواعد أخرى تحددها وزارة التموين، نافيًا ما تردد من شائعات حول استبعاد محدودي الدخل المستفيدين بهذه المبادرة من منظومة البطاقات التموينية.

وأضاف أن أصحاب البطاقات التموينية يستفيدون من الخصم الإضافى المقرر لهم بـ 10% ببطاقات الرقم القومي دون الحاجة للاطلاع على بطاقاتهم التموينية.

وناشد عبد الفتاح المواطنين التواصل الفوري مع جهاز حماية المستهلك عبر الخط الساخن (15303)، والهاتف المحمول (01000000329) عند تعرضهم لأي مشاكل أو استشعارهم بأي تلاعب في أسعار السلع المعروضة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري.