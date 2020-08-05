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أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:13 ص الأربعاء 05 أغسطس 2020
أسعار الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه مساء أمس.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي القاهرة، والتجاري الدولي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، والبركة، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.

أسعار الدولار الدولار الجنيه

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