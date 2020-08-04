كيف ستتأثر موارد مصر الخارجية بأزمة فيروس كورونا؟ صندوق النقد يجيب

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن تتجاوز الخسائر في إيرادات السياحة نسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول الكبرى المُصدرة للسياحة مثل مصر هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الصندوق في تقرير القطاع الخارجي الذي أتاحه اليوم الثلاثاء إن الدول المتوقع لها أن تتجاوز خسائرها من السياحة 2% من الناتج المحلي الإجمالي هي مصر وكوستاريكا واليونان والمغرب ونيوزليندا والبرتغال وإسبانيا وسيرلانكا وتايلاند وتركيا.

وتأثرت السياحة في مصر بشدة جراء قرارات إغلاق المطارات والسفر حول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، خلال الفترة من مارس إلى يونيو الماضيين.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن إيرادات مصر من السياحة حققت أقل مستوى خلال العامين الأخيرين في الربع الأول من عام 2020.

وبحسب بيان من البنك المركزي عن أداء ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة خلال الربع الأول من 2020 نحو 2.3 مليار دولار مقابل نحو 2.6 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بنسبة تراجع 11.4%.

وبحسب تقرير صندوق النقد فإن السياحة الدولية ضمن أكثر القطاعات تضررًا في العام خلال انتشار فيروس كورونا، نتيجة إجراءات تقييد السفر.

وخلال الأربعة أشهر في العام الجاري انخفضت حركة السياحة بنسبة 50% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، مع تراجع رحلات الطيران الدولية وحجوزات الفنادق.

ويعني تقرير القطاع الخارجي الذي أصدره صندوق النقد الدولي اليوم بكل القطاعات التي تعتمد على الخارج مثل الصادرات وتحويلات العاملين والسياحة والسفر.

وذكر التقرير أن التحويلات المالية للعاملين في الخارج حول العالم تعتبر شديدة التأثر بأزمة انتشار فيروس كورونا، نظرًا لأن العمال المهاجرين يكونوا عادة أكثر عرضة لخطر البطالة وخسارة الأجور خلال فترات الركود.

ووفقًا للتقرير فإن الدول التي تمثل فيها تحويلات العاملين في الخارج أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي مثل مصر وجوتيمالا وباكستان والفلبين وسيرلانكا، فإن التراجع في التحويلات يعني معاناة كبيرة للأسر والشركات الصغيرة المعتمدة على التحويلات، في ظل تأثر اقتصاداتهم المحلية بأزمة فيروس كورونا.

ولم تظهر أي تداعيات على تحويلات العاملين بالخارج لمصر حتى الآن، وبحسب بيانات البنك المركزي، الأخيرة سجلت التحويلات نحو 7.9 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل نحو 6.2 مليار دولار في نفس الفترة العام الماضي بزيادة بنسبتها 27.6%.

وكان البنك الدولي توقع أن تتراجع تحويلات العاملين حول العالم بمتوسط 20% خلال العام الجاري، جراء انتشار فيروس كورونا.

وذكر تقرير صندوق النقد إن أزمة فيروس كورونا تشكل صدمة شديدة مع التراجع الحاد للتجارة العالمية وانخفاض أسعار السلع وتشديد شروط التمويل الخارجي.

وبحسب الصندوق فإن التوقعات الاقتصادية تحيط بها عدم يقين كبير.