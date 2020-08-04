تعيين هيثم عصام مديرا تنفيذيا لكريم مصر

كتب- علاء حجاج:

أعلنت شركة كريم اليوم الثلاثاء عن تولي هيثم عصام منصب المدير العام التنفيذي لشركة كريم في مصر.

وقالت الشركة في بيان إن تعيين عصام يأتي "في إطار التجديد المستمر لفرع الشركة في مصر، باعتبارها من أهم وأكبر الأسواق في المنطقة، وبما يستهدف إطلاق المزيد من خدمات كريم في السوق، والعمل على زيادة حصتها السوقية من خلال بناء أسس الأعمال التجارية المتنامية المربحة المستدامة".

يذكر أن هيثم عصام هو أحد رواد الأعمال ويمتلك خبرة تمتد لما يقرب من 20 عامًا في مجال التجارة الإلكترونية والاستراتيجيات والاستشارات الإدارية والسفر الرقمي وصناعات الخدمات المالية، بحسب البيان.

كما يمتلك خبرات في مجال التخطيط الاستراتيجي وإدارة الكفاءات التشغيلية وإدارة الأرباح والخسائر، وقبل انضمامه إلى كريم، عمل مع العديد من الشركات من بينها اتصالات، و أجودا وPeppers & Rogers Group وCapgemini ، كما أنه أسس Targemli ، وهي منصة رائدة لخدمات الترجمة ولها ثلاثة فروع في الشرق الأوسط وهو الآن يعمل كعضو غير تنفيذي في مجلس الإدارة، هو حاصل على الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كرانفيلد.

ويأتي هذا أيضا تزامنا مع احتفال شركة كريم، خلال شهر يوليو الماضي بمرور 8 سنوات على انشائها وبداية عملها، في عام 2012، وبداية أول رحلة لها من مدينة دبي ووصولها في احتفالها بعيدها الثامن الى 100 مدينة في 13 دولة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

واستطاع كباتن كريم خلال الثمان سنوات من القيام برحلات وقطع مسافات بلغت 7.4 مليار كيلو متر من خلال الرحلات على مستوى الدول والمدن العاملة بها.