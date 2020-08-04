القطاع العقاري يدعم أرباح عامر جروب لزيادة 8.6% في 6 أشهر

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت أرباح مجموعة عامر جروب القابضة، خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 8.6% بدعم من زيادة إيرادات القطاع العقاري.

وقالت الشركة في تقرير مجلس الإدارة للقوائم المالية المجمعة، المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها سجلت صافي ربح بنحو 27.6 مليون جنيه مقابل 25.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام، نحو 690 مليون جنيه مقابل 691 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة، إن نشاط التشغيل الرئيسي لها وهو الاستثمار العقاري لم يتأثر بأزمة كورونا، حيث ارتفعت إيرادات وصافي ربح هذا القطاع خلال النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن القطاع التشغيلي الثاني للشركة بورتو فيكيشن تأثر بشكل غير مؤثر وهو يمثل نحو 20% من إيرادات الشركة، حيث انخفضت إيرادات وأرباح القطاع بشكل بسيط.

وتأثرت القطاعات غير الرئيسية الأخرى (فنادق – مطاعم – مولات) بسبب الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الحكومة لمواجهة تفشي كورونا، وسيتم تدارك الأمر في موسم الصيفي، بحسب الشركة.

ويمثل قطاع الاستثمار العقاري نحو 68% من إجمالي الإيرادات، وقطاع نادي إجازات بورتو بنسبة 18% والمطاعم بنسبة 8% وباقي أنشطة المجموعة 6%.

وهوت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام إلى 16.9 مليون جنيه مقابل 29.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة شهور (أبريل – يونيو) إلى 386.8 مليون جنيه مقابل 308.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.