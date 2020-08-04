خسائر حديد عز تتراجع في 3 أشهر رغم انخفاض المبيعات
كتبت – شيماء حفظي:
انخفضت خسائر شركة حديد عز خلال الربع الأول من العام الجاري، على الرغم من تراجع المبيعات.
وأظهرت قائمة الدخل المجمعة غير المدققة للربع الأول من العام، المرسلة للبورصة اليوم الثلاثاء، تراجع خسائر الثلاثة شهور (يناير – مارس) بعد الحقوق غير المسيطرة بنسبة 20% لتسجل 860 مليون جنيه مقابل 1.08 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام، وفقا للقوائم المالية المجمعة غير المدققة، بنسبة 15% لتسجل 10.8 مليار جنيه مقابل 12.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت خسائر الشركة بعد الضريبة إلى نحو 1.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام، مقابل نحو 1.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2019، بنسبة زيادة 6%.
وتعمل شركة حديد عز في قطاع المواد الأساسية مع التركيز على الصلب، ولديها شركات تعمل في مصر، المملكة المتحدة، ألمانيا والجزائر، وتم تأسيسها في أبريل 1994.
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