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خسائر الإسكندرية لأسمنت بورتلاند ترتفع 26% بالنصف الأول من العام

10:38 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
خسائر الإسكندرية لأسمنت بورتلاند ترتفع 26% بالنصف الأول من العام

شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند

كتبت – شيماء حفظي:

ارتفعت خسائر شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند بنسبة 26% خلال النصف الأول من العام الجاري، مع تراجع المبيعات.

وقالت الشركة في بيان محضر اجتماع مجلس الإدارة، المرسل للبورصة اليوم الثلاثاء، إنها حققت خسائر بقيمة 212.8 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام 2020، مقابل خسائر بنحو 169 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الستة شهور الأولى من العام بنسبة 11% لتسجل 1.01 مليار جنيه مقابل 1.13 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وفسرت الشركة تراجع مبيعاتها بانخفاض كميات البيع والأسعار نتيجة الفائض في سوق الأسمنت والذي لم يتم تعويضه من خلال انخفاض تكلفة الإنتاج المتغيرة لكل طن أسمنت، بالإضافة إلى أنه تم إطفاء مصروفات التمويل بأرباح فروق العملة في الفترة من العام 2019.

وتعمل الشركة في إنتاج وتجارة الأسمنت بجميع أنواع الجبس وجميع المنتجات التي لها علاقة بصناعة الأسمنت والجبس والطوب ومواد البناء بصفة عامة، إما بنفسها أو بالاشتراك مع غيرها وتسويق هذه المنتجات داخل مصر أو تصديرها أو استيرادها.

شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند الإسكندرية البورصة

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