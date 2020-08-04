بي انفستمنتس تبدأ مفاوضات للتخارج من 20% من حصتها في توتال إيجيبت
كتبت- ياسمين سليم:
قالت شركة بي انفستمنتس القابضة اليوم الثلاثاء إنها بدأت في مفاوضات مبدئية للتخارج بنسبة 20% من إجمالي حصتها في شركة توتال إيجيبت.
وذكرت الشركة في بيان صحفي للبورصة أن حصتها في شركة توتال إيجيبت تبلغ 7.97%.
وبي انفستمنتس القابضة هي شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ يوليو 2015، وتعمل في القطاع المالي المتنوع مع التركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية والوساطة.
وتعمل توتال إيجيبت في مجال توريد الوقود وبطاقات البترول وزيوت التشحيم والخدمات، وتمتلك حوالي 239 محطة خدمة في جميع أنحاء مصر، بحسب الموقع الرسمي للشركة.
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