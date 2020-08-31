انخفاض أسعار الكمامات وتراجع الإقبال على أدوية المناعة بعد تراجع إصابات كورونا

كتبت- شيرين صلاح:

أدى تراجع الإقبال على شراء المستلزمات الوقائية وأدوية المناعة، خلال الأسبوعين الماضيين بالصيدليات، إلى انخفاض أسعارها، مع تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر، بحسب ما ذكره متعاملون بسوق المستلزمات والأدوية لمصراوي.

وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن هناك تراجع في الإقبال على شراء أدوية المناعة والفيتامينات خلال الفترة الأخيرة بالصيدليات بنسبة تصل إلى 50%، مقارنة بالفترة التي شهدت ذروة الإصابة بكورونا.

وكان الطلب على شراء أدوية المناعة والفيتامينات من الصيدليات خلال شهري يونيو ويوليو شهد إقبالا كبيرا بنسبة وصلت إلى 300%، وفقا لقول عوف في وقت سابق لمصراوي.

وأضاف عوف، أنه مع تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا في مصر، انخفض الطلب على أدوية المناعة والفيتامينات مثل الزنك والحديد والباراسيتامول، وأدوية الأنفلونزا والمكملات الغذائية بالصيدليات، على عكس السابق.

وهو ما اتفق معه في القول أسامة رستم، نائب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، وقال إنه مع تراجع أعداد الإصابات منذ عدة أسابيع بفيروس كورونا بمصر تراجع الإقبال على شراء أدوية المناعة والزنك والباراسيتامول، على عكس الشهرين الماضيين.

وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، إن سوق المستلزمات الطبية يشهد أيضا تراجعًا في الإقبال على الشراء من قبل المواطنين، مما نتج عنه تراجع أسعار الكمامات بالأسواق.

وأضاف عبده، أن مع تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا بمصر، تخلى العديد عن ارتداء الكمامات واستخدام مطهرات اليدين.

وتسبب تراجع الإقبال حاليا في وجود فائض من المستلزمات الطبية بالأسواق، مما أدى لتراجع الأسعار، وفقا لقول عبده.

وأضاف أن متوسط سعر علبة الكمامات بمصانع المستلزمات الطبية تراجع من ما بين 125 إلى 150 جنيهًا إلى بين 100 جنيه و110 جنيهات، متوقعا تراجعها أكثر خلال الفترة المقبلة.

وذكر عبده، أن سعر علب الجونتيات الطبية عند نفس مستوياتها، حيث يصل متوسط السعر بالمصانع إلى بين 100 جنيه و120 جنيها، نظرا لقلة المعروض منها بالأسواق.

وأوضح عبده، أن مستلزمات الإنتاج لتصنيع الجونتيات يتم استيرادها بكميات قليلة، لاستحواذ الصين على استيراد مستلزمات الانتاج من تايوان واندونسيا وماليزيا.

ووفقا لقول مسؤول المبيعات بإحدى الصيدليات، فإن الإقبال على شراء أدوية المناعة والمكملات الغذائية تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية، كما تراجع أيضا الإقبال على شراء المستلزمات الوقائية.

وأضاف أن، بعض أنواع أدوية الأنفلونزا مثل البانادول أصبحت متوفرة الآن بالصيدليات بعد ان كان هناك إقبالا كبيرا عليها خلال الشهرين الماضيين وصل إلى حدوث نقص بالأنواع منها.

وقال إن تراجع الإقبال على المستلزمات الوقائية أدى إلى تراجع سعر علب الكمامات بالأسواق، على سبيل المثال علبة الكمامة التي كان سعرها يصل إلى 150 جنيها أصبح الآن سعرها 125 جنيها.

كانت الحكومة أصدرت قرارا، خلال منتصف إبريل الماضي، بتحديد أسعار بيع منتجات الكحول بالأسواق، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، خاصة وأن هذه السلع كانت لاتخضع للتسعيرة الجبرية مثلها مثل الأدوية.

وكانت هالة زايد، وزيرة الصحة، حث المواطنين على ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى داخل كافة منشآت الدولة حفاظا على الصحة العامة.