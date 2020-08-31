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اقتصاد تركيا ينكمش بنحو 9.9% في الربع الثاني بسبب إغلاق كورونا

02:53 م الإثنين 31 أغسطس 2020
اقتصاد تركيا ينكمش بنحو 9.9% في الربع الثاني بسبب إغلاق كورونا

أحد المصانع بتركيا

القاهرة- وكالات:

أظهرت بيانات، اليوم الاثنين، أن اقتصاد تركيا انكمش 9.9% في الربع الثاني من العام، إذ تسبب الإغلاق العام بسبب جائحة فيروس كورونا في توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية بما يمثل أسوأ أداء على أساس سنوي في عشر سنوات، بحسب وكالة رويترز.

ووفقا لمعهد الإحصاء التركي، فإن التراجع في الناتج المحلي الإجمالي، رغم أنه لم يكن بالحدة المتوقعة، لا يزال تاريخيا مقارنة بالربع الأول، إذ بلغ 11% بوتيرة مُعدلة في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.

ولم يكن لتلك البيانات تأثير يذكر على الليرة التي تراجعت قليلا أمام الدولار مسجلة 7.34 للدولار.

ونما اقتصاد تركيا في الربع الأول 4.4%على أساس سنوي، وفقا لتعديل طفيف عن التقدير الأولي.

وجاء هذا النمو مدفوعا بازدهار الإقراض قبل أن تسبب جائحة فيروس كورونا تراجعا حادا بدأ في مارس الماضي.

واحتل القطاع المالي الصدارة بنمو 28% في الربع الثاني، لكن قطاعي الصناعة والخدمات الأكثر ثقلا انكماشا بنسبة 16 و25% على الترتيب.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء 14 خبيرا اقتصاديا قد قدر في المتوسط أن يصل الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي 11.8% على أساس سنوي، إذ تراوحت التوقعات بين 7.1 و 13.1%.

وقال وزير المالية التركي براءة ألبيرق على تويتر، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي جيدة مقارنة بالدول الأخرى وإن تركيا عازمة على محو أثر الجائحة في العام المقبل.

وكان الوزير قد توقع أن يتراوح أداء اقتصاد بلاده لهذا العام بأكمله بين انكماش بنسبة اثنين بالمئة ونمو بنسبة 1%.

اقتصاد تركيا تركيا فيروس كورونا

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