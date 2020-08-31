هيئة تحكيم القطن تنظم برنامجا تدريبيا حول تكنولوجيات صناعة الغزل والنسيج

كتبت - شيماء حفظي :

انطلقت في مقر الهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن فعاليات الدورة المتقدمة لتكنولوجيا الغزل والنسيج والتي تستمر لمدة أسبوعين، بمشاركة 14 متدرباً من 5 شركات عاملة في قطاع الغزل والنسيج؛ بحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين.

وقال الدكتور محمد خضر رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن إن الدورة – والتي ينظمها المركز الدولي للتدريب بالهيئة - تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة التجارة والصناعة لتنمية قطاع الغزل والنسيج باعتباره من أهم القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة والداعمة للاقتصاد القومي والموفرة للآلاف من فرص العمل سنوياً.

وأشار إلى أن الدورة تتضمن أساسيات علم الغزل والنسيج، ومبادرة قطن أفضل BCI، إلى جانب أثر المعاملات الزراعية على الصفات الطبيعية لشعرة القطن، وتأثيرها على مراحل الغزل.

كما تتضمن الدورة، التدريب العملي على فرز القطن وذلك في صالات الفرز الخاصة بالمركز، وزيارة لصندوق دعم الغزل وأحد مصانع الغزل والنسيج بالإسكندرية.

وشاركت المهندسة ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بشارة للأزياء في الدورة حيث ألقت محاضرة عن أهم محاور دعم صناعة الغزل والنسيج تناولت دراسة تكاليف الإنتاج في صناعة الغزل والنسيج، وسبل زيادة الإنتاجية والجودة وأهمية التنوع في الخامات المستخدمة والمنتجات، وأهمية المعارض العالمية التي تقام في مصر وتجنب الوسطاء في مرحلة البيع، بالإضافة إلى الاعتماد على إقامة المعارض المباشرة وذلك لزيادة الأرباح بتقليل التكلفة مما يتيح خفض الأسعار وبالتالي زيادة القدرة على المنافسة.

وأشارت إلى أن محاور دعم صناعة الغزل والنسيج تتضمن أيضاً تفعيل دور المرأة والاستعانة بها في الأشغال اليدوية لإحياء التراث المصري القديم، وإنشاء منظومة تعليمية بالتعاون مع التعليم الثانوي لإعداد كوادر شبابية فنية مدربة لسد احتياج سوق العمل، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على سلامة العاملين بالمصنع والحفاظ على البيئة من خلال إقامة نظام صرف صحي لتجنب أخطار المواد الكيميائية على البيئة، وضرورة الحصول على شهادات الجودة العالمية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج.

يذكر أن هذه الدورة والتي ينظمها المركز الدولي للتدريب بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن تأتي في إطار خطة التدريب السنوية التي ينفذها المركز والتي تشمل دورة إعداد فراز – فنى أقطان، وتأثير الصفات الطبيعية على جودة الغزل، ومعايرة ومراقبة الموازين الخاصة بالقطن، بالإضافة إلى فرز القطن وتكنولوجيا الحليج، الأعمال التجارية والفنية لأقطان التصدير، وتكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج.