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العربية للشحن والتفريغ تخسر مزايدة لاستئجار ساحة بميناء سفاجا

12:46 م الإثنين 31 أغسطس 2020
العربية للشحن والتفريغ تخسر مزايدة لاستئجار ساحة بميناء سفاجا

ميناء سفاجا

كتبت - شيماء حفظي:

خسرت الشركة العربية للشحن والتفريغ، مزايدة لاستئجار ساحة بميناء سفاجا وذلك بالتعاون بين الشركة وشركة السويس للشحن والتفريغ.

وقالت الشركة التابعة لقطاع الأعمال العام في بيان للبورصة اليوم الاثنين، إن جلسة المزاد تمت أمس الأحد الموافق 30/08/2020 وخسرت الشركة فى المزايدة بينما فازت شركة السويس للشحن الآلي.

وخلال العام المالي الماضي، ارتفعت خسائر الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ، بنسبة 12.3% حيث سجلت صافي خسائر بقيمة 25.5 مليون جنيه، مقابل 22.7 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي المقارن.

وانخفض إجمالي إيرادات الشركة خلال العام المالي 2019-2020، إلى 11.27 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 13.25 مليون جنيه خلال العام المالي السابق.

وكانت الشركة، اتفقت مع الهيئة العامة لميناء الإسكندرية على جدولة مديونية الشركة المستحقة للهيئة والبالغة نحو 28 مليون جنيه.

وقالت الشركة في بيان سابق للبورصة، إنها سددت نحو 5 ملايين جنيه من تحت حساب المديونية البالغة 28 مليون جنيه بقرض من القابضة للنقل البحري والبري وتم الاتفاق على جدولة باقي الدين والسماح للشركة بممارسة نشاطها داخل الميناء.

وأشارت الشركة، إلى أن تفشي فيروس كورونا أدى إلى انخفاض الكمية المتداولة داخل الميناء.

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