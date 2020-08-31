أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر

القاهرة- وكالات:

صعدت أسعار النفط، اليوم الاثنين، فيما لامس خام برنت أعلى مستوى في 5 أشهر، بدعم من خفض إمدادات الخام من أبوظبي 30% وبيانات صينية مشجعة حتى في الوقت الذي يواجه فيه الطلب العالمي صعوبات للعودة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في سوق تتوافر بها الإمدادات، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر المقبل إلى 46.38 دولار للبرميل في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ مارس الماضي، وسجلت 46.27 دولار للبرميل بحلول الساعة 0656 بتوقيت جرينتش، مرتفعة 46 سنتا أو ما يعادل 1%.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43.25 دولار للبرميل مرتفعا 28 سنتا أو ما يعادل 0.7%.

ومن المنتظر أن يُنهي برنت أغسطس الجاري محققا زيادة في الأسعار للشهر الخامس على التوالي، بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط للارتفاع للشهر الرابع، بعد أن بلغ أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 43.78 دولار في 26 أغسطس الجاري، حينما ضرب الإعصار لورا الأراضي الأمريكية.

وأبلغت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عملاءها، اليوم الاثنين، أنها ستخفض إمدادات أكتوبر تشرين الأول 30%، ارتفاعا من خفض 5% في سبتمبر المقبل، انصياعا لتوجيهات حكومة الإمارات لتلبية التزاماتها بأحدث اتفاق لأوبك+.

وتواصل شركات الطاقة مساعيها لاستنئاف العمليات في المنصات البحرية بخليج المكسيك في الولايات المتحدة، وكانت مصافي التكرير قد أوقفت عملياتها قبل العاصفة.

ويقول محللون، إن أسعار النفط تلقت الدعم من ضعف الدولار الأمريكي.

وأظهر مسح، اليوم الاثنين، ارتفاعا مفاجئا في نشاط قطاع الخدمات في الصين في الوقت الذي يواجه فيه الطلب على الوقود صعوبات للتعافي في ظل أزمة كورونا، وفي الوقت الذي تظل فيه الإمدادات وفرة.

ويحذر المحللون من عقبات أمام تقدم أسعار الخام، بحسب وكالة رويترز.

وتظهر بيانات من رفينيتيف وفورتكس أن واردات الصين من الخام ستنخفض في سبتمبر المقبل للمرة الأولى في خمسة أشهر، إذ جرى تخزين كميات قياسية من النفط في داخل وخارج أكبر مستورد للنفط في العالم.