أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

وثيقة: إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي 33.6 مليار دولار في نهاية يونيو

11:47 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
وثيقة: إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي 33.6 مليار دولار في نهاية يونيو

دبي

القاهرة- وكالات:

أظهرت وثيقة، إن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم "33.61 مليار دولار" في 30 يونيو الماضي، ويشمل الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، بحسب وكالة رويترز.

وفي ديسمبر 2018، جددت دبي لمدة 5 أعوام تسهيلات إئتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي، حسبما جاء في نشرة أساسية لبيع دين مزمع اليوم الاثنين.

وفي مارس آ 2019، جددت دبي لمدة 5 أعوام قرضا حجمه عشرة مليارات دولار من المصرف المركزي.

وفي أبريل الماضي، أبرمت دائرة المالية في دبي ثلاث صفقات دين تتألف من تسهيلات دين إسلامية لمدة عشرة أعوام بقيمة 7.7 مليار درهم وقرض ثنائي لمدة سبعة أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرض لمدة ثمانية أعوام بمليار درهم.

دبي حكومة دبي أبوظبي مصرف الإمارات المركزي

الخبر التالى:

أسعار النفط عند أعلى مستوى في 5 أشهر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 98727

    عدد المصابين

  • 72120

    عدد المتعافين

  • 5399

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25252673

    عدد المصابين

  • 17595312

    عدد المتعافين

  • 847986

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إخلاء سبيل المتهمة بالاعتداء على ضابط شرطة بكفالة مالية.. ومصدر: عجزت عن دفعها