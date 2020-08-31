وثيقة: إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي 33.6 مليار دولار في نهاية يونيو

القاهرة- وكالات:

أظهرت وثيقة، إن إجمالي الدين المباشر لحكومة دبي بلغ 123.45 مليار درهم "33.61 مليار دولار" في 30 يونيو الماضي، ويشمل الديون المستحقة لحكومة أبوظبي ومصرف الإمارات المركزي، بحسب وكالة رويترز.

وفي ديسمبر 2018، جددت دبي لمدة 5 أعوام تسهيلات إئتمانية بعشرة مليارات دولار من أبوظبي، حسبما جاء في نشرة أساسية لبيع دين مزمع اليوم الاثنين.

وفي مارس آ 2019، جددت دبي لمدة 5 أعوام قرضا حجمه عشرة مليارات دولار من المصرف المركزي.

وفي أبريل الماضي، أبرمت دائرة المالية في دبي ثلاث صفقات دين تتألف من تسهيلات دين إسلامية لمدة عشرة أعوام بقيمة 7.7 مليار درهم وقرض ثنائي لمدة سبعة أعوام حجمه 275 مليون دولار وقرض لمدة ثمانية أعوام بمليار درهم.