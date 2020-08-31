المالية توقع أول تسهيل تقليدي وإسلامي مشترك لمصر بقيمة 2 مليار دولار

كتب- مصطفى عيد:

وقَّعت وزارة المالية أول تسهيل تمويلي تقليدي وإسلامي، بقيمة 2 مليار دولار، بهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد المصري؛ بما يسهم في الحفاظ على مساره القوى في مواجهة التقلبات السائدة بالأسواق العالمية، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

وقالت وزارة المالية إن مجلس النواب كان قد وافق على هذا التسهيل التمويلي، وقام كل من شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة، الذراع المصرفية الاستثمارية لبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبو ظبي الأول، باعتبارهما المنسقين العالميين المشتركين، والمنظمين الرئيسيين المفوضين ومديري الاكتتاب بإتمام هذه الصفقة.

كما قام بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال بدور بنك التوثيق، وكان بنك أبو ظبي الأول وكيلاً عالميًا ووكيلاً للتسهيل والاستثمار، وفقا لوزارة المالية.

وأضافت الوزارة أنه تم إطلاق عملية الطرح الخاصة بالتسهيل من جانب مديري الاكتتاب لاختيار مجموعة من الممولين الإسلاميين والتقليديين للمشاركة في هذا الطرح العام.

وذكرت أنه رغم التحديات الصعبة التي واجهتها السوق بسبب تداعيات أزمة "كورونا" المستمرة كان هناك إقبال كبير على الطرح، وبلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.75 مرة من قيمة الطرح، وهو ما دفع المالية إلى زيادة حجم التمويل من 1.5 مليار دولار إلى 2 مليار دولار.

وأوضحت وزارة المالية أن هذا الإقبال يعكس ثقة المستثمرين الإقليميين والدوليين القوية في الاقتصاد المصري وتصنيفه الائتماني المستقر.

وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن حرص البنوك الإقليمية والدولية على المشاركة في هذا التسهيل التمويلي المشترك دليل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أن مصر تعمل باستمرار على تنويع مصادر تمويلها من خلال الاستفادة من مصادر التمويل الإقليمية والإسلامية.

وأوضح أن بنكي أبو ظبي الأول، والإمارات دبي الوطني، بصفتهما منسقين عالميين مشتركين ومديري الاكتتاب، أظهرا كفاءة في الإغلاق الناجح للصفقة.

وقالت شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، إنه تم إغلاق هذا التسهيل بمشاركة مزيج متنوع من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث ضم المنظمون الرئيسيون المفوضون ومديرو الطرح: بنك المشرق، وبنك ABC الإسلامي، والمؤسسة العربية المصرفية، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، ومؤسسة سوميتو مو ميتسوي المصرفية.

كما ضم المنظمون الرئيسيون المفوضون: بنك الخليج الدولي، وبنك أبو ظبى الإسلامي، والبنك الأهلي الكويتي فرع مركز دبى المالي العالمي، وبنك دبي الإسلامي، وإنتيزا سان باولو، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الشارقة الإسلامي، والمنظم الرئيسي: سيتي بنك إن إيه بنك فرع لندن، والإمارات الإسلامي، وفقا لشيرين الشرقاوي.

وأوضحت الشرقاوي أن هذا التسهيل المشترك يستهدف تمويل الموازنة العامة للدولة، والحفاظ على المسار القوي للاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

وأشار فهد عبد القادر القاسم، الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، إلى نجاح الإصدار الأول للتسهيلات المشتركة في السوق المصرية بما يدل على مكانة مصر الإيجابية في الأسواق الناشئة وزيادة ثقة المستثمرين عبر الحدود في الدولة المصرية.

وأعرب القاسم عن ترحيب شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال بتنسيق الصفقة، وتطلعها إلى لعب دور فعَّال في متطلبات التمويل المستقبلية لمصر.

وأوضح أن الاتفاقية تؤكد التزام بنك الإمارات دبى الوطني تجاه عملائه الاستراتيجيين العالميين في ظل مشهد السوق المتغير بسرعة والقدرة على تقديم أفضل حلول التمويل في كل الأشكال الإسلامية والتقليدية.

وأبدى آندي كيرنز العضو المنتدب الرئيسي، ورئيس قطاع تمويل الشركات العالمية ببنك أبو ظبي الأول، عن سعادة البنك بقيادة هذا التسهيل المشترك الأول لوزارة المالية المصرية، مشيرًا إلى أن زيادة الاكتتاب في الصفقة يدل على المكانة الرفيعة لمصر لدى المستثمرين الدوليين والإقليميين، فضلًا عن كونها شهادة بقوة الاقتصاد المصري.