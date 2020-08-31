"السلع التموينية" تطرح مناقصة لتوريد زيوت نباتية من موردين محليين
القاهرة- وكالات:
قال متعاملون، اليوم الاثنين، إن الهيئة العامة للسلع التموينية طرحت مناقصة محلية لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس من موردين مصريين، بحسب وكالة رويترز.
وتطلب الهيئة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طن من زيت الصويا، وألفي طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة بين أول نوفمبر المقبل و25 من الشهر ذاته.
والموعد النهائي لتقديم العروض هو الخميس الثالث من سبتمبر. وعروض الأسعار مطلوبة بالجنيه المصري، وفقا للوكالة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
98727
عدد المصابين
-
72120
عدد المتعافين
-
5399
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
25252673
عدد المصابين
-
17595312
عدد المتعافين
-
847986
عدد الوفيات
إعلان