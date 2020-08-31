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"السلع التموينية" تطرح مناقصة لتوريد زيوت نباتية من موردين محليين

10:03 ص الإثنين 31 أغسطس 2020
"السلع التموينية" تطرح مناقصة لتوريد زيوت نباتية من موردين محليين

زيت

القاهرة- وكالات:

قال متعاملون، اليوم الاثنين، إن الهيئة العامة للسلع التموينية طرحت مناقصة محلية لشراء زيت الصويا وزيت دوار الشمس من موردين مصريين، بحسب وكالة رويترز.

وتطلب الهيئة ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طن من زيت الصويا، وألفي طن من زيت دوار الشمس للتسليم في الفترة بين أول نوفمبر المقبل و25 من الشهر ذاته.

والموعد النهائي لتقديم العروض هو الخميس الثالث من سبتمبر. وعروض الأسعار مطلوبة بالجنيه المصري، وفقا للوكالة.

السلع التموينية توريد زيوت نباتية مناقصة محلية

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