"صيدليات العزبي" تفتتح 9 فروع جديدة الشهر الجاري باستثمارات 20 مليون جنيه

قالت صيدليات العزبي، في بيان اليوم الأحد، إنها افتتحت 9 فروع جديدة، خلال شهر أغسطس الجاري، على مستوى الجمهورية باستثمارات تتجاوز 20 مليون جنيه، حيث بلغ عدد الفروع الحالية نحو 170 فرعا ومستهدف أن يبلغ إجمالي عدد الفروع إلى 195 فرعا بنهاية العام الجاري.

وقال الدكتور أحمد الساداتى، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، اليوم الأحد، خلال احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية، إن الفروع الجديدة التي تم افتتاحها مواقعها كالتالي :" المنصورة شارع جيهان، وطنية مول العرب، وطنية الشيخ زايد، وطنية مدينة الخمائل، كوبري المريوطية شارع فيصل، قنا ، بنها ، سبورتنج إسكندرية، سرايا مول الشيخ زايد ".

وحول آخر جهود صيدليات العزبي لمواجهة فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة مع عودة الأعداد للتزايد مجددا، قال الساداتى،" إننا وفرنا جميع أنواع الكمامات بألوان مختلفة ومتعددة الاستخدام للكبار والأطفال، مع تكثيف الكميات بمناسبة دخول المدارس".

وأضاف:" وفرنا أدوية زيادة المناعة والفيتامينات استعدادا لحلول فصل الشتاء، مع توفير أدوية علاج كورونا كاملة، وتوفير كل المستلزمات الطبية المطلوبة للوقاية، فضلا عن أننا منعنا صرف بعض الأدوية مثل الديكساميثازون دون روشتة من الطبيب".

وطالب الساداتى بضرورة الاعتماد على تداول الأدوية بالمادة الفعالة وليس بالاسم التجارى لإيجاد حل لأزمة نواقص الأدوية، مؤكدا أن الدواء له أكثر من بديل وبنفس الفاعلية.

بدوره، أشاد الدكتور أحمد الشافعي، المستشار العلمي ومدير إدارة المكتب العلمي والتدريب لصيدليات العزبي، بالإنجاز الكبير الذي حققه أوائل الثانوية العامة والأزهرية هذا العام، مؤكدا أنهم نموذج مشرف للشباب المصري الطموح الذي يشق طريقه نحو النجاح وخدمة الوطن.

وأعلن الشافعي، خلال كلمته بالاحتفالية، عن تخصيص أكاديمية العزبي دورة تدريبية للطلبة والطالبات أوائل الثانوية العامة والأزهرية، وذلك لتأهيلهم بالالتحاق بالكليات العلمية ودعمهم على مختلف المستويات .

وأكد الشافعي، أن أكاديمية العزبي مستعدة لتقديم كامل الدعم للأوائل والمتفوقين وستفتح أبوابها لهم في أي وقت وتحت أي ظرف للاستفادة من خبرات القائمين عليها.