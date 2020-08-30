"هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" توقع عقد 3 سنوات مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون

القاهرة- مصراوي:

أعلنت شركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" عن إطلاقReICare ، وهو حل خدمات موثوق جديد، تم اختياره من قبل هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" (GCCIA) ، لتصبح الهيئة بذلك العميل الأول لخدمة ReICare ، بحسب بيان اليوم الأحد.

وجدير بالذكر أن "هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تأسست في العام 2001 كشركة مساهمة مملوكة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي الست، وهي تملك وتشغّل شبكة الربط البيني للدول الأعضاء التي تربط جميع أنظمة الطاقة في دول الخليج العربية، بهدف ضمان أمن الطاقة وتحقيق المنافع الاقتصادية.

وقال المهندس محمد الحسيني، رئيس مجلس ادارة شركة هيتاشي إيه بي بي باور جريدز في مصر و شمال افريقيا : "تفخر الشركة بحصولها علي عقد مدته 3 سنوات من هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحسين البنية التحتية باستخدام نماذج نظم مبتكرة ولتعزيز الربط بين مصر والسعودية".

وأضاف أن حل RelCare يعزز مستويات السلامة لكونه يقلل من عدد الزيارات المطلوبة للموقع، سواء كان محطة فرعية لنقل أو توزيع الكهرباء، أو محطة ربط فرعية لمحطة للطاقة المتجددة، أو مراكز بيانات، أو صناعات أو محطة شحن للتنقل الذكي.

"من شأن خفض عدد الزيارات إلى الموقع أن يعزّز من إنتاجية المشغّل وتقليص التعرّض للمخاطر"، بحسب ما قاله الحسيني.

وكجزء من اتفاقيتها الممتدة ثلاث سنوات مع "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز"، ستستخدم "هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" نظام ReICare لرصد أعمال الصيانة عن بعد لجميع محطاتها الفرعية في الدول الخليجية الست. وسيمكّن هذا الحل الهيئة من تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز موثوقية نظام الشبكة لديها.

وقال المهندس أحمد الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لدى "هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية": إن "تحسين العمليات التشغيلية وصيانة أصولنا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لجودة شبكة الطاقة لمنطقة الخليج، وبالتالي ستنطوي إتفاقية الصيانة الرقمية هذه مع الوصول إلى خبرة عالمية المستوى على فوائد كبيرة جداً. حيث ستمكننا خبرة وتكنولوحيا "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" الفريدة، والمطوّرة خصيصاً لخدمة المحطات الفرعية، من تحقيق أهدافنا المنشودة".

وستستفيد "هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" من تكنولوجيا شركة "هيتاشي إيه بي بي باور جريدز" وخبرتها من أجل زيادة الكفاءة التشغيلية لشبكتها ذات جهد 400 كيلو فولت، الممتدة لأكثر من 1200 كم، مع طاقة توصيل بيني قصوى عند 1200 ميغا فولت. فيما ستغطي الشراكة ثماني محطات فرعية كبيرة بجهد 400 كيلو فولت تقوم بدمج ما يزيد على 3000 من الأصول، ضمن 30 فئة أصول مختلفة.

يعد وجود شبكة ربط بيني مرنة على درجة متساوية من الأهمية بالنسبة لرؤية "هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" المتمثلة في أن تكون نقطة انطلاق عالمية لربط الشبكات الكهربائية، بالتركيز على الموثوقية والاستدامة والابتكار، وإنشاء سوق حيوي لتجارة الكهرباء في المنطقة وخارجها، بحسب البيان.