بعد دخول بيزوس التاريخ.. تعرف على ثروات أغنى 10 أشخاص في العالم (إنفوجرافيك تفاعلي)

كتب- مصطفى عيد:

دخل الأمريكي جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية، التاريخ باعتباره أول شخص تتجاوز ثروته مستوى 200 مليار دولار، وذلك يوم الأربعاء الماضي، حيث حقق زيادة كبيرة في ثروته منذ بداية العام الجاري وصلت إلى حدود 73.8%.

ويفرق بيزوس عن أقرب منافسيه، الأمريكي بيل جيتس، مؤسس مايكروسوفت، بحوالي 75 مليار دولار، في حين شهد العام الحالي تجاوز ثروة اثنين أمريكيين آخرين مستوى الـ 100 مليار دولار حتى الآن، وهو العالم الذي يشهد تألق أسهم شركات التكنولوجيا في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

ويتضمن هذان الشخصان مارك زوكربيرج ثالث أغنى رجل بالعالم بثروة حالية 111 مليار دولار بزيادة 32.6 مليار دولار منذ بداية العام، والآخر هو إيلون ماسك مؤسس شركة سبيس إكس، والذي وصلت ثروته إلى 104 مليارات دولار بزيادة 76.1 مليار دولار منذ بداية العام بنسبة 272.8%

ويرصد مصراوي في الإنفوجرافيك التالي أغنى 10 أشخاص في العالم وقيمة ثرواتهم والزيادة أو التراجع الذي حدث لها منذ بداية العام الجاري، بحسب بيانات شبكة بلومبرج بانتهاء تعاملات أمس الأول الجمعة وهي آخر بيانات متوفرة قبل جلسة بداية الأسبوع غدا الاثنين.