تراجع أرباح أبو قير للأسمدة 15% خلال العام المالي الماضي

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أرباح شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، خلال العام المالي الماضي بنسبة 15%، بحسب القوائم المالية المجمعة المرسلة للبورصة اليوم الأحد.

وانخفض صافي ربح الشركة خلال العام المالي الماضي لتصل إلى 2.695 مليار جنيه مقابل 3.157 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي 2018-2019.

وانخفضت إيرادات النشاط خلال العام المالي الماضي، إلى 7.882 مليار جنيه مقابل 8.585 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الأسبق، بنسبة انخفاض 8%.

ووفقا للقوائم المالية، فإن التغير في الإيرادات العام المالي الماضي عن السابق يعكس انخفاض متوسطات أسعار التصدير وأسعار البيع الحر.

كما يعكس سعر تحويل الدولار مقابل الجنيه، وتداعيات جائحة كورونا، وظروف إجراءات العمرة المخططة لمصنع أبوقير.

واستفادت الشركة من انخفاض سعر تحويل الدولار بانخفاض تكلفة الخامات والمستلزمات خاصة الغاز الطبيعي، وفقا للقوائم المالية.

وقال سعد أبو المعاطي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، في تقرير لمجلس الإدارة مرسل للبورصة إن الشركة استطاعت أن تنهي العام المالي 2019/2020 بأداء قوي، وتمكنت الشركة من تحقيق أهدافها والحفاظ على أمن وسلامة العاملين بها.

كما استطاعت الشركة استمرارية تشغيل المصانع بكامل طاقتها رغم الكثير من التحديات والظروف الاستثنائية التي واجهها العالم منذ بداية 2020 في ظل انتشار جائحة كورونا، وما تبعه من آثار اقتصادية تمثلت في ضعف الطلب العالمي على الأسمدة بكافة أنواعها، وتخمة المعروض منها على مستوى العالم، والانخفاض الحاد في أسعارها مع ضرورة المنافسة في السوق المحلي والعالمي، بحسب العضو المنتدب.

وأضاف أبو المعاطي، أن الشركة نجحت أيضا في المنافسة بقوة وخاصة في السوق الأوروبي، بل وأخترقت أسواق جديدة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ووفقا لقول أبو المعاطي، فإن الشركة استطاعت غزو أسواق تصديرية لبعض الدول المصدرة لليوريا مثل الولايات المتحدة والجزائر.

ونجحت إدارة الشركة في أن تضع الخطط الاستراتيجية وقامت باتخاذ كافة التدابير للحفاظ على استمرارية تشغيل المصانع بكامل طاقتها والمحافظة على حصتها السوقية في السوق المحلي والعالمي، علاوة على تشغيل عدد ساعات عمل بنحو 11.380 مليون ساعة عمل بدون إصابات، وفقا لقول العضو المنتدب.

وتعمل الشركة في صناعة جميع أنواع الأسمدة والمواد الكيماوية والمواد الأخرى المرتبطة بها أو المشتقة منها او اللازمة لصناعتها وتعبئتها وشرائها وبيعها في مصر أو الخارج.