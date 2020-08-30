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أرباح مينا فارم تقفز بنسبة 156% خلال النصف الأول من العام الجاري

11:19 ص الأحد 30 أغسطس 2020
أرباح مينا فارم تقفز بنسبة 156% خلال النصف الأول من العام الجاري

أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية

كتبت- دينا خالد:

قفزت أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة لزيادة المبيعات.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة المرسلة للبورصة اليوم الأحد، زيادة صافي ربح أول 6 أشهر من العام الجاري بنسبة 156.1% لتصل إلى 130.1 مليون جنيه مقابل 50.80 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام، إلى نحو 1.06 مليار جنيه مقابل 997.49 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضي، بحسب القوائم المالية المجمعة.

وأضافت الشركة، في بيانها للبورصة، أنها حققت صافي ربح خلال الربع الثاني من العام الجاري، في الفترة من أبريل حتى يونيو الماضيين، نحو48.2 مليون جنيه، مقابل 6.8 مليون جنيه في نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع نسبته 608%.

وتعمل شركة مينا فارم، في قطاع المستحضرات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة مع التركيز على الأدوية، وتم تأسيسها في أكتوبر 1986.

أرباح شركة مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية شركة مينا فارم

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