تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
تراجع سعر كيلو السمك البلطي 3.5 جنيه، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 13.5 و15.5 جنيه، كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي جنيها واحدا، ليتراوح بين 60 و74 جنيها.
وارتفع سعر كيلو السمك الفيليه البلطي 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 جنيهًا و100جنيه، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و380 جنيها.
واستقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح اليوم بين 40 و50 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا بين 30 و120 جنيها.
وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 110 جنيهات و170 جنيها، ، وفقا للموقع الرسمي للسوق.
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