التخطيط: الاستعانة بخبرات الوزارة للترويج لمبادرة "مايغلاش عليك"

اتفقت الجهات المشاركة والمعنية بتنظيم مبادرة "مايغلاش عليك" لتحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي، خلال اجتماع لها، على الاستعانة بخبرات وزارة التخطيط في مجال تنويع المنتج الإعلامي، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الأحد.

وقال البيان إنه تم الاتفاق على أن يروج اتحادي الصناعات والغرف التجارية للمبادرة وعمل الدعاية لها على أوسع نطاق بين التجار والمصنعين بالتعاون مع البنوك المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة ندى مسعود، المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط، لمناقشة الجانب التنفيذي لمبادرة "مايغلاش عليك"، وذلك في إطار متابعة سير عمل المبادرة وتقييمها.

وبحسب البيان، اتفقت الجهات المجتمعة أيضا على أن يقوم اتحاد الصناعات بتحديد ما إذا كانت هناك سلعة غير متاحة؛ وفي حالة الطلب عليها من جانب المستهلك يجب إيضاح أنه سيكون هناك تأخير في موعد التوريد ويتم صناعتها بناءً على الطلب، كما يجب توضيح ما إذا كانت هناك سلع لن يتم تصنيعها مرة أخرى.

وقالت ندى مسعود، المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط، إن الاجتماع ناقش المشاكل والتحديات التي تمت مواجهتها أثناء تطبيق المبادرة، وبحث المشاكل القائمة بهدف إيجاد حلول لها وضمان تحقيق الشفافية الكاملة لكل الجهات المشاركة بالمبادرة.

ووفقا للبيان، تم خلال الاجتماع كذلك الاتفاق على تمثيل البنوك وشركات تمويل المستهلكين في غرفتي عمليات اتحاد الصناعات والغرف التجارية بالتعاون مع شركة "إي فاينانس" بحيث تكون بمثابة حلقة الوصل بين كل الجهات المشاركة بالمبادرة والمنظمة والمتابعة لسير المبادرة، بالإضافة إلى الاتفاق على كافة التفاصيل التشغيلية والتنفيذية والفنية.

وحضر الاجتماع ممثلو الجهات المشاركة والفاعلة والقائمة على إعداد وتنظيم المبادرة مثل: اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وشركة "إي فاينانس"، وممثلون عن بنوك مصر، والأهلي المصري، والتجاري الدولي، وناصر الاجتماعي، وجهاز حماية المستهلك، وشركات تمويل المستهلكين.

وكانت الحكومة أطلقت مبادرة "مايغلاش عليك" في السادس والعشرين من يوليو الماضي، ولمدة 3 شهور قابلة للتجديد، عبر طرح عروض وخصومات على العديد من أنواع السلع من المصنعين والتجاري بنسبة 20% في المتوسط، بالإضافة إلى 10% خصما إضافيا من الحكومة لأصحاب البطاقات التموينية بحد أقصى ألف جنيه.

ولكن بعد مرور أسبوعين من المبادرة، قال مسؤولو مبيعات بمحال تجارية مشاركة بالمبادرة، لمصراوي في تقرير سابق، إنهم لم يتلقوا تعليمات بتفعيل المبادرة على السلع، بالإضافة إلى وجود بعض النقاط التي تحتاج للتوضيح حول نسب الخصومات للمواطنين.

واجتمع محمد معيط وزيرالمالية، الأسبوع الماضي، مع أحمد سمير رئيس جهاز حماية المستهلك، وعلاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وبعض ممثلي التجار، بحضور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، ومحمد عبد الفتاح مساعد الوزير لشئون الموازنة والمشرف على تنفيذ المبادرة، وممثلو شركة "إي. فاينانس".

قال معيط خلال الاجتماع إن التنسيق المتواصل مع الأجهزة المعنية بتنفيذ المبادرة الرئاسية لدعم المستهلك المصري "مايغلاش عليك" أدى إلى تلافي عدة ملاحظات كانت قد تكشفت عبر التطبيق الفعلي للمبادرة خلال الفترة الماضية، بحسب بيان من وزارة المالية يوم الخميس الماضي.

ووفقا لبيان التخطيط اليوم، قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة تحفيز الاستهلاك ودعم المنتج المحلي هي مبادرة متكاملة وجهد مشترك بين الحكومة، والبنك المركزي، وبنك ناصر الاجتماعي، وشركات تمويل المستهلكين، وكذلك اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، وشركة "إي فاينانس"، وجهاز حماية المستهلك.

وأضافت أن المبادرة تؤكد دعم الدولة للاستهلاك عن طريق إضافة 200 جنيه دعم في إطار المبادرة لكل فرد على بطاقات التموين لشراء المنتجات داخل تلك المبادرة.

وأشارت السعيد إلى أن المبادرة تهدف إلى تحفيز الاستهلاك لدوره المهم كأكبر مكونات الناتج المحلي الإجمالي في مصر، وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع وبالتالي زيادة التوظيف، بالإضافة إلى رفع معدلات الإنتاج.

وأوضحت أن المبادرة تم العمل عليها قبل التعرض لأزمة فيروس "كوفيد-19"، واتضحت أهميتها بعد الجائحة في ظل الأزمة التي تعرضت لها العمالة.

وتضم المبادرة سلعًا متنوعة مثل الأجهزة الكهربائية والتي تتضمن التكييفات، والتليفزيونات، و الثلاجات والديب فريزر، والغسالات، والسخانات، وقطاع الإلكترونيات، والأدوات الصحية، إضافة إلى قطاع الماكينات والمعدات والذي يحتوي حتى الآن على أنواع مختلفة من المواتير.

ويشارك في المبادرة العديد من المحلات مثل عمر أفندي، وبي تك، وتوشيبا العربي، وكازيون، وأخرى.

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