مؤسسة ضمان تتوقع انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بسبب كورونا



كتبت- ياسمين سليم:

توقعت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن تكون مصر ضمن الدول العربية الأكثر تأثرًا بانخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام في المنطقة العربية بسبب انتشار فيروس كورونا.

والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" تأسست عام 1974 كهيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل حكومات الدول العربية بالإضافة إلى أربع هيئات مالية عربية، وتتخذ من دولة الكويت مقراً لها.

وتُعد ضمان هي أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم، بحسب موقعها الرسمي.

وتوقعت المؤسسة في تقرير لها أن ينخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية بنسبة تتراوح ما بين 21% في حدها الأدنى و51% في حدها الأقصى خلال العام الجاري، نتيجة تأثرها بانتشار فيروس كورونا.

وتقيم المؤسسة هذه الخسائر بأن تتراوح ما بين 7.1 إلى 17.2 مليار دولار.

وتتوقع المؤسسة أن تكون العراق تليها مصر والسعودية وموريتانيا وتونس الأكثر تضررًا في المنطقة، فيما ستكون الكويت ولبنان الأقل تأثرًا.

وتشير بيانات المؤسسة أن يتأثر قطاعا الصناعة والتعدين بشدة ثم قطاعا البناء والتعليم.

تراجع في الربع الأول

وتراجع عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في المنطقة بمعدل 30% إلى 185 مشروعًا خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقًا للمؤسسة.

وانخفضت التكلفة الاستثمارية لتلك المشاريع بمعدل 27.3% إلى 11.2 مليار دولار، والوظائف المستحدثة بمعدل 23% إلى 21.3 ألف وظيفة.

وبحسب "ضمان" تركزت الاستثمارات الأجنبية في المنطقة في كل من الإمارات والسعودية ومصر على التوالي بحصة إجمالية بلغت 65.4% من التكلفة الاستثمارية للمشاريع في المنطقة.

وقالت المؤسسة إن من بين 13 دولة عربية مستقبلة للاستثمارات تم الحصول على بياناتها شهدت 9 دول تراجعًا في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي فيها بمعدلات تتراوح ما بين 10 و 83.3% في مقابل نمو عدد المشاريع في 4 دول.

وخلال الربع الأول من العام الجاري استثمرت شركات من 41 دولة في المنطقة العربية، فيما ساهمت شركات أهم 10 دول وهي بالترتيب اليابان والولايات المتحدة وفرنسا والفلبين وبلجيكا والسعودية وألمانيا والبحرين والصين والهند بنحو 79.5% من حجم الاستثمارات.

وقالت المؤسسة إن مصر وأوزبكستان والسعودية وأستراليا وجنوب أفريقيا، كانوا الوجهات الخمس الأولى للاستثمارات الخليجية في الربع الأول من العام بنحو 57% من مجمل التكلفة الاستثمارية للمشاريع الخليجة والتي تبلغ 4.9 مليار دولار.

وحظيت مصر باستثمارات خليجية نسبتها 10% من إجمالي الاستثمارات الخليجية خلال الربع الأول من العام.

وتصدرت السعودية قائمة أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الخارج بحصة بلغت 49% تلتها الإمارات بحصة 38% ثم البحرين 10% ثم قطر بنسبة 2% والكويت بنسبة 1%.