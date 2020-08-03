الاستثمار الأجنبي المباشر بمصر يسجل أقل مستوى في 6 سنوات ونصف (جراف)

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر سجل أقل مستوى له في 6 سنوات ونصف وذلك خلال الربع الأول من عام 2020، تزامنا مع ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبحسب بيانات البنك المركزي، وصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من 2020 إلى 970.5 مليون دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2019، بنسبة تراجع 58.5%.

وقال البنك المركزي، في بيان عن ميزان المدفوعات صدر مؤخرا، إن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال الفترة من يناير إلى مارس 2020 يعود لأجواء عدم التيقن الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا على خطط المستثمرين الدوليين وتدفقات الاستثمار المباشر على مستوى العالم.

ويعد هذا الرقم هو أقل مستوى مسجل في بيانات البنك المركزي منذ الربع الثالث من عام 2013، والذي بلغ 745.4 مليون دولار.

وأسهم تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول من 2020 (الثالث من عام 2019-2020) بشكل رئيسي في انخفاض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى أول 9 أشهر من العام المالي الماضي.

وسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 5.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2019-2020 مقابل نحو 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018-2019، بنسبة انخفاض 9.1%.

وقال البنك المركزي إن إجمالي التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بمقدار 277.6 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام المالي 2019-2020 ليسجل نحو 12.7 مليار دولار مقابل نحو 12.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي.

في حين ارتفع إجمالي التدفق للخارج بمقدار 872.6 مليون دولار في أول 9 أشهر من العام الماضي ليصل إلى نحو 6.8 مليار دولار مقابل نحو 5.9 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018-2019.

ويرصد مصراوي في الجراف التفاعلي التالي تطور صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل ربع سنوي منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وحتى الربع الأول من عام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.