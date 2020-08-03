بعد ارتفاع غير مسبوق عالميًا.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الاثنين، عند نفس مستوياتها أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لـ"مصراوي"، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 877 جنيهًا للجرام، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 751 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1002 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7016 جنيهًا.

وعالميًا، صعدت أسعار الذهب العالمية إلى مستوى قياسي غير مسبوق، اليوم الاثنين، مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات كوفيد-19، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1973.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية.

وتخطت العقود الآجلة للذهب ألفي دولار لأول مرة في تاريخيه قبل أن تعود للتراجع.