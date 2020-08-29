بدء التشغيل التجريبي لبوابة مصر الرقمية للخدمات الحكومية



كتب - علاء حجاج:

بدأت بشكل رسمي بوابة مصر الرقمية التشغيل الفعلي كمرحلة تجريبية، ويمكن لكافة المواطنين الحصول على العديد من الخدمات الحكومية إلكترونيا لعدة جهات منها "التموين - المرور - التوثيق - المحاكم".

وكان وزير الاتصالات عمرو طلعت أنه تم إطلاق مرحلة التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية خلال الأسبوع الماضي، وتفعيل عدد من الخدمات بشكل تجريبي بعدد 70 خدمة مثل استخراج وتجديد البطاقة التموينية وتجديد رخص المركبات والقيادة وكذلك خدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية إلكترونيا.

وأضاف الوزير، أنه سيتم إطلاق تطبيق للمحمول خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك مركز الاتصال للحصول على الخدمة من خلال الاتصال تليفونيا.

أوضح أنه يمكن للمواطن من خلال المنصة الحصول على كافة الخدمات المتاحة إلكترونيا ثم يختار مكان تسلم الأوراق التي طلب استخراجها.