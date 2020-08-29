جامع تبحث مع "التصديري للملابس" تنمية معدلات التصدير في المرحلة المقبلة

كتبت- شيرين صلاح:

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً موسعًا مع أعضاء المجلس التصديري للملابس الجاهزة، لمناقشة شبل وتنمية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة، بحسب بيان صحفي للوزارة اليوم السبت.

وقال البيان إن اللقاء عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس، واستعرض سبل تنمية وتطوير قطاع الملابس الجاهزة للوفاء باحتياجات السوق المحلي والحد من الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة للأسواق العالمية.

وبحسب البيان فإن صادرات قطاع الملابس الجاهزة بلغت خلال النصف الأول من العام الجارى 746 مليون دولار حيث تتضمن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.

وقالت الوزيرة إن قطاع الملابس الجاهزة يعد أحد أهم وأكبر القطاعات الصناعية الإستراتيجية بالاقتصاد القومي حيث يستوعب الآلاف من الأيدي العاملة باعتباره أحد القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة.

وأضافت أن القطاع قام بدور هام في إطار جهود الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) حيث ساهم في توفير الكمامات القماشية والملابس الطبية الوقائية لتلبية إحتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للأسواق العالمية.

ولفتت الوزيرة لحرص الحكومة على الارتقاء بصناعة الملابس الجاهزة والوصول بها للمستويات العالمية خاصة وأن مصر تمتلك كافة المقومات الزراعية والصناعية للنهوض بهذا القطاع الهام.

وأشارت لاهتمام القيادة السياسية بزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خلال المرحلة الحالية بهدف سد احتياجات الدولة من النقد الأجنبي خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد المصري.

وبحسب البيان فإن صادرات قطاع الملابس الجاهزة بلغت خلال النصف الأول من العام الجارى 746 مليون دولار حيث تتضمن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وأسبانيا وتركيا والمملكة المتحدة.

وأضافت أن هناك فرصاً تصديرية ضخمة أمام منتجات الملابس الجاهزة المصرية بالأسواق الأمريكية وأسواق دول القارة الإفريقية، حيث تتمتع المنتجات المصرية بتنافسية وبقبول كبيرين بهذه الأسواق.

وطالبت الوزيرة أعضاء المجلس بتقديم مقترحات لصياغة البرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء تتناسب مع متطلبات واحتياجات القطاع، مشيرةً إلى أن البرنامج الجديد يراعي متطلبات كل قطاع وحجم المشروعات ومجالات العمل.

ونوهت الوزيرة إلى حرص الوزارة على حل كافة التحديات والمعوقات التي تواجه كافة القطاعات الصناعية بصفة عامة وقطاع الملابس الجاهزة بصفة خاصة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية والهيئات التابعة للوزارة .

ونقل البيان عن ماري لويس، رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أهمية دعم الدولة لقطاع الملابس الجاهزة للحفاظ على الأيدي العاملة بالقطاع خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد على كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة قطاع الملابس الجاهزة.

وأضافت أن المجلس حريص على الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج لتسويق والترويج الإلكتروني لمنتجات القطاع بمختلف الأسواق العالمية.