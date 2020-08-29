تفاصيل القروض المقدمة لأصحاب المعاشات من 3 بنوك حكومية

كتبت- منال المصري:

أطلق البنك الأهلي المصري، قرضًا لأصحاب المعاشات، سواء الذين عملوا في القطاع العام أوالخاص، وسيبدأ إتاحته منذ غدًا بشروط ميسرة بهدف توفير خدمات متنوعة وجذب شرائح جديدة من العملاء.

ويعتبر البنك الأهلي هو ثالث بنك عام بعد بنكي مصر والقاهرة، اللذين يقدمان نفس القروض لأصحاب المعاشات أو المستفيد من المعاش مثل الورثة.

وتقدم البنوك الثلاثة العامة قرض المعاشات سواء للمحالين للمعاش في سن مبكر أو التقاعد في السن القانوني، أو المحول معاشهم على البنك.

ويعرض مصراوي في السطور التالية تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من البنوك العامة الثلاثة وهي الأهلي ومصر والقاهر.

البنك الأهلي المصري:

قيمة القرض: من 5 آلاف جنيه كحد أدنى إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

مدة التمويل: من عام ويصل إلى 10 سنوات كحد أقصى بأقساط شهرية ثابتة.

نسبة الفائدة: 14.5% متناقصة حتى 10 سنوات مع خفض الفائدة 1% خلال فترة 3 شهور في الحملة الترويجية في مبادرة مايغلاش عليكم لتحفيز شراء المنتج المحلي لتصبح 13.5% حتى شهر أكتوبر المقبل.

المصاريف الإدارية: إعفاء من المصاريف الإدارية حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل خلال الحملة الترويجية في مبادرة مايغلاش عليكم لتحفيز شراء المنتج المحلي.

أما بعد انتهاء الحملة الترويجية تتراوح من 2% من إجمالي قيمة القرض على فترة التمويل التي تصل 7 سنوات أو 3% من إجمالي قيمة القرض على المدة التي تصل إلى 10 سنوات بحد أدنى 250 جنيهًا.

سن العميل: 65 عاما بحد أقصى عند سداد آخر قسط من القرض.

الحد الأدنى لقيمة المعاش المحول: ألف جنيه.

نسبة تحديد استقطاع القسط الشهري من إجمالي المعاش: لا يزيد عن 35% من إجمالي المعاش الذي يقل عن 3 آلاف جنيه وأكثر من ذلك يتم زيادة نسبة الاستقطاع إلى 50% من إجمالي قيمة المعاش.

وتدخل نسبة استقطاع القسط الشهري من المعاش في تحديد قيمة القرض.

عوائد التأخير: يفرض البنك على العميل غير الملتزم والمتخلف عن سداد القسط نسبة فائدة 2% على المبلغ المستحق ولم يدفع بالإضافة إلى 20 جنيهًا.

2- بنك مصر:

قيمة التمويل: تتراوح بين 5 آلاف جنيه و500 ألف جنيه (بشرط أن يسمح المعاش بتغطية القسط أو تقديم إثبات دخل آخر للعميل للحصول على الحد الأقصى للقرض).

مدة السداد: تتراوح بين 6 أشهر و8 سنوات كحد أقصى.

نسبة الفائدة: 15.5% متناقصة.

سن العميل: لا يتجاوز65 عاما عند آخر قسط من القرض.

قيمة المعاش: 500 جنيه كحد أدنى.

3- بنك القاهرة:

قيمة التمويل: تتراوح بين 3 آلاف و200 ألف جنيه.

مدة السداد: تتراوح بين 6 أشهر و7 سنوات.

نسبة الفائدة: 17% متناقصة.

سن العميل: لا يتجاوز 65 عاما عند آخر قسط من سداد القرض.

قيمة المعاش: 1500 جنيه كحد أدنى.

المستندات المطلوبة:

طلب الحصول على القرض.

صورة بطاقة الرقم القومي.

بيان المعاش المعتمد من جهة التحويل.

إيصال مرافق حديث.

وتشترط البنوك الثلاثة حصول العميل على موافقة بالقرض، وتقديم خطاب موجه من هيئة التأمينات التابع لها بقيمة المعاش الشهري، والتعهد بتحويل المعاش على البنك حتى سداد آخر قسط للقرض.