القبض على موظف سهل بناء عقارات مخالفة على أراض زراعية بسوهاج

كتب- علاء عمران:

ضبطت مباحث الأموال العامة، موظف بسوهاج لتسهيل بناء عقارات مخالفة على الأرض الزراعية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام فني تنظيم بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج ؛ باستغلال موقعه الوظيفي بالتواطؤ مع (شخصين مقيمان بذات الجهة) وتمكينهما من بناء عقارين على أرض زراعية خارج الحيز العمراني وتسهيل حصولهما على رخصتى بناء صادرتين من الوحدة المحلية التي يعمل بها واعتمادهما من خلال قيامه بإثبات بيان صلاحية بأن الأرض الخاصة بهما داخل الحيز العمراني ولا مانع من استخراج رخصة بناء عليها – على خلاف الحقيقة – الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير ، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.