أكثر الكلمات إنتشاراً

انتفاضة طرابلس ميسي تنسيق الجامعات الأهلي والزمالك الجامعات الأهلية سد النهضة أسعار الذهب فيروس كورونا مايغلاش عليك انتخابات الشيوخ وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

قلة المعروض ترفع أسعار الفاصوليا والكوسة بسوق الجملة

03:21 م الخميس 27 أغسطس 2020
قلة المعروض ترفع أسعار الفاصوليا والكوسة بسوق الجملة

أرشيفية

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفاصوليا والكوسة شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية، بينما تراجع سعر الليمون بسوق الجملة.

وارتفع سعر كيلو الفاصوليا، اليوم الخميس، إلى بين 25 و35 جنيها مقابل بين 12 و18 جنيها قبل أسبوعين، كما ارتفع سعر كيلو الكوسة إلى بين 3.5 و5.5 جنيه مقابل 2 جنيه و5 جنيهات، قبل أسبوعين بسوق الجملة.

بينما تراجع سعر كيلو الليمون البلدي إلى 2 جنيه و5 جنيهات مقابل 3 و7 جنيهات، قبل أسبوعين بسوق الجملة.

وأرجع النجيب زيادة أسعار الفاصوليا والكوسة إلى ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤدي إلى فساد الخضر مما ينتج عنها تراجع في المعروض بالأسواق وبالتالي ترتفع الأسعار.

وأضاف أنه مع حلول الشهر المقبل وظهور العروة من محصول الفاصوليا من أراضي منطقة الصف بالجيزة ستتراجع الأسعار.

ووفقا لما قاله النجيب في وقت سابق لمصراوي، فإن الفاصوليا محصول شتوي يكثر المعروض منه بفصل الشتاء ويقل بفصل الصيف.

بينما أرجع النجيب تراجع سعر الليمون البلدي خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة المحصول بالأسواق.

وقال النجيب إن سعر الليمون سينخفض أكثر من هذا المستوى خلال الأيام المقبلة بالأسواق، حيث يكثر المحصول بالأسواق مع نهاية أغسطس وخلال شهر سبتمبر المقبل.

وذكر النجيب أن أسعار باقي الأصناف الاستراتيجية من الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والبصل تشهد استقرارا منذ عدة أشهر.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم، يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.25 و3.75 جنيه.

أسعار الفاصوليا الكوسة سوق الجملة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 97619

    عدد المصابين

  • 67717

    عدد المتعافين

  • 5298

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 24007276

    عدد المصابين

  • 16488622

    عدد المتعافين

  • 821594

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل هروبه.. النيابة العامة تأمر بحبس متهم بالتعدي على فتاة "فندق فيرمونت"