قلة المعروض ترفع أسعار الفاصوليا والكوسة بسوق الجملة

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الفاصوليا والكوسة شهدت ارتفاعا خلال الأيام الماضية، بينما تراجع سعر الليمون بسوق الجملة.

وارتفع سعر كيلو الفاصوليا، اليوم الخميس، إلى بين 25 و35 جنيها مقابل بين 12 و18 جنيها قبل أسبوعين، كما ارتفع سعر كيلو الكوسة إلى بين 3.5 و5.5 جنيه مقابل 2 جنيه و5 جنيهات، قبل أسبوعين بسوق الجملة.

بينما تراجع سعر كيلو الليمون البلدي إلى 2 جنيه و5 جنيهات مقابل 3 و7 جنيهات، قبل أسبوعين بسوق الجملة.

وأرجع النجيب زيادة أسعار الفاصوليا والكوسة إلى ارتفاع درجات الحرارة والتي تؤدي إلى فساد الخضر مما ينتج عنها تراجع في المعروض بالأسواق وبالتالي ترتفع الأسعار.

وأضاف أنه مع حلول الشهر المقبل وظهور العروة من محصول الفاصوليا من أراضي منطقة الصف بالجيزة ستتراجع الأسعار.

ووفقا لما قاله النجيب في وقت سابق لمصراوي، فإن الفاصوليا محصول شتوي يكثر المعروض منه بفصل الشتاء ويقل بفصل الصيف.

بينما أرجع النجيب تراجع سعر الليمون البلدي خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة المحصول بالأسواق.

وقال النجيب إن سعر الليمون سينخفض أكثر من هذا المستوى خلال الأيام المقبلة بالأسواق، حيث يكثر المحصول بالأسواق مع نهاية أغسطس وخلال شهر سبتمبر المقبل.

وذكر النجيب أن أسعار باقي الأصناف الاستراتيجية من الخضراوات مثل الطماطم والبطاطس والبصل تشهد استقرارا منذ عدة أشهر.

ووفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، اليوم، يتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 1.5 و2.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين 2.25 و3.75 جنيه.